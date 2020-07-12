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محافظات

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات غلق منفذ الشاحنات منتصف الشهر الحالي

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:50 م
محافظ بورسعيد يناقش
محافظ بورسعيد يناقش استعدادات غلق منفذ الشاحنات
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد ، اجتماعا لمناقشة بدء غلق منفذ الشاحنات منتصف الشهر الحالى بالتوازى مع أعمال تطوير شارع الشاحنات بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية .

خضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول  الحاويات واللواء طارق حجاب الادارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، واللواء محمد عامر المستشار الفنى لمحافظ بورسعيد ، و  يسري رجب رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد والعميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد  وجهاز التعمير .


وأكد محافظ بورسعيد أنه بداية من يوم ١٥ الجارى سيتم خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة ، وعبر قوافل منعا للتكدس والاذدحام الناتج عن مرور الشاحنات .

وشدد المحافظ خلال الاجتماع علي سرعة تنفيذ اعمال تطوير شارع الشاحنات  وتكثيف العمل بمعدلات عالية نظرا لاهمية الشارع الذي يمر علي المداخل الرئيسية للمحافظة  .

وأوضح المحافظ أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار .

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات غلق منفذ الشاحنات منتصف الشهر الحالي
محافظ بورسعيد يناقش استعدادات غلق منفذ الشاحنات منتصف الشهر الحالي
محافظ بورسعيد يناقش استعدادات غلق منفذ الشاحنات منتصف الشهر الحالي
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