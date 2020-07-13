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تكنولوجيا

شاهد| موتورولا تطلق الإعلان الرسمي لـ Moto G 5G Plus

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:01 ص
شاهد| موتورولا تطلق
شاهد| موتورولا تطلق الإعلان الرسمي لـ Moto G 5G Plus
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كريم جمال
كشفت شركة موتورولا الصينية عن الإعلان الرسمي لهاتف Moto G 5G Plus، والذى يكشف عن العديد من الميزات التى جاء بها أحدث إصدارات العلامة الصينية فى الفئة المتوسطة.


وبحسب موقع فون آرينا التقني، كشفت رسميًا شركة موتورولا عن الهاتف الأسبوع الماضي، والذى يدعم شبكة الجيل الخامس 5G التى تدعم أعلى سرعة لإرسال واستقبال البيانات.


يأتى Moto G 5G Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش على هيئة ثقب مزدوج فى أعلى يسار للكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو و صور السيلفي، وبسرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية.


Moto G 5G Plus announced as the maker’s most affordable 5G phone in Europe

ويمتلك Moto G 5G Plus معالجا من نوع Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G بقوة 2.4 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتي 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.


ولعشاق التصوير جاء Moto G 5G Plus بكاميرا أساسية 48 و 8 و 5 و 2 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، و ميزة فلاش LED، بالإضافة لقارئ بصمة فى الجانب بزر التشغيل.



Moto G 5G Plus announced as the maker’s most affordable 5G phone in Europe

ويمتلك Moto G 5G Plus بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، ويعمل بنظام أندرويد الجديد 10.0.


ويمكنك الحصول على هاتف Moto G 5G Plus باللون الأزرق، والذى يبدأ سعره من 350 يورو ما يعادل 6300 جنيه.
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