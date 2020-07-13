شاهد| موتورولا تطلق الإعلان الرسمي لـ Moto G 5G Plus

كشفت شركة موتورولا
الصينية عن الإعلان الرسمي لهاتف Moto
G 5G Plus، والذى يكشف عن العديد من الميزات التى جاء بها أحدث إصدارات العلامة الصينية فى الفئة المتوسطة.
وبحسب موقع فون آرينا التقني، كشفت رسميًا شركة موتورولا
عن الهاتف الأسبوع الماضي، والذى يدعم شبكة الجيل الخامس 5G التى تدعم أعلى سرعة لإرسال واستقبال البيانات.
يأتى Moto G 5G Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش على هيئة ثقب مزدوج فى أعلى يسار للكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو و صور السيلفي، وبسرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية.
ويمتلك Moto G 5G Plus معالجا من نوع Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G بقوة 2.4 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتي 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.
ولعشاق التصوير جاء Moto G 5G Plus بكاميرا أساسية 48 و 8 و 5 و 2 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، و ميزة فلاش LED، بالإضافة لقارئ بصمة فى الجانب بزر التشغيل.
ويمتلك Moto G 5G Plus بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، ويعمل بنظام أندرويد الجديد 10.0.
ويمكنك الحصول على هاتف Moto G 5G Plus باللون الأزرق، والذى يبدأ سعره من 350 يورو ما يعادل 6300 جنيه.