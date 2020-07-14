مقرين لإجراء الفحوصات.. كيف سهلت الإجراءات لراغبي الترشح لمجلس الشيوخ ببورسعيد

حددت اللجنة العليا للانتخابات مقرين لإجراء الفحوصات الطبية بمحافظة بورسعيد للمرشحين المحتملين لخوض الاستحقاق الانتخابى بمجلس الشيوخ.





وأكد الدكتور عادل تعيلب مدير عام الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أنه تم تجهيز مقر للفحوصات بمستشفى الزهور والآخر بمستشفى السلام و كلاهما تابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل .





وأضاف تعيلب بأنه شكلت لجنة بكل بمستشفى برئاسة نائب المدير تضم 8 أطباء لإجراء الفحوص الطبية و التحاليل و الكشف الطبى و النفسى على المرشحين الراغبين فى خوض الانتخابات .

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وأوضح تعيلب ان إقبال المرشحين دائما لاجراء التحاليل الطبية و الفحوصات يكون على مستشفى السلام كونها اقرب الى مقر اللجنة العامة بالمحافظة بمحكمة بورسعيد الابتدائية و هى التى اعتاد المرشحين إجراء فحوصهم بها .





وفى ذات السياق كشف الدكتور أحمد شفيق مدير عام مستشفى السلام بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد السباعى لاستقبال الراغبين من المرشحين فى اجراء الفحوص الطبية .





وأضاف شفيق ان اللجنة حتى اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو استقبلت الدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة الاسبق و الملاحى محمد عبده صديق اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وأمين مستقبل وطن و محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بالاضافة الى القانونى احمد عزام ونقيب التجاريين مجدى النقيب وسليمان عبد العزيز وعمروعبد الحميد السيد من أهالى جنوب بورسعيد وأحمد جوهر رئيس نادى المريخ و اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الاسبق و عادل الدسوقى محاسب بشركة بورسعيد للحاويات ومحمد متولى محمد حسنين .





وفى ذات السياق أكد الدكتور محمد السباعى رئيس اللجنة الطبية بمسشتفى السلام انه يتم استقبال كافة المرشحين من بوابة المستشفى ليمرو بالخيمة للفحص الاولى لمجابهة فيرس كورونا المستجد من قياس حرارة و فحص طبى اولى بمعرفة طبيب الخيمة بعدها يتوجه المرشح الى العيادات الخارجية .





وأوضح السباعى ان المرشح يبدأ عقب الفحص فى الخيمة اجراء فحص الباطنة و القلب يعقبها اجراء التحاليل الطبية بمعامل المستشفى المركزية والتى ترسل نتائجها الى مقر اللجنة العامة للانتخابات ولايتسلمها المرشح بيده .





وشدد السباعى على انه يتم التعامل مع جميع الحالات و المرشحين سواء دون تميز احد عن الاخر وفق تعليمات وتوجيهات مدير منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية .





كانت المحاكم المختصة بدأت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في استقبال المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.





ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.





وتتم إجراءات انتخاب أعضاء المجلس على المقاعد الفردية والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.





وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.





الجدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.