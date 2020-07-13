طبيب يكشف: التطعيمات الإجبارية للأطفال تحمي من كورونا.. فيديو

قال الدكتور جمال سامي أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن الأطفال أقل تأثرا من إصابة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف جمال سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" لازم ندرس سبب عدم التأثر الكبير لـ الأطفال بفيروس كورونا ".





وتابع جمال سامي :" نحن لا نخترع شيئا ولكن يتم علاج أي شيء بتقليد الطبيعة ".





وأكمل جمال سامي:" من الممكن ان يكون احد تطعيمات الأطفال مثل تطعيم الحصبة والدرن حامي من الاصابة بفيروس كورونا".





ولفت جمال سامي:" هناك فارق في وفيات فيروس كورونا ما بين الدول التي تفرض تطعيم الدرن على الأطفال وبين دول اخرى لا تنفذ التطعيم الإجباري على الأطفال".



