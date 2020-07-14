مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

اعترف إرهابي سوري- تم القبض عليه في مدينة تدمر السورية- بتلقيه تدريبات قتالية وعسكرية على يد مدربين أمريكيين.





وقال الإرهابي، والذي يدعى عبد الله المشواط، إنه تلقى تدريبات عسكرية على يد مدربين أمريكيين، كانوا يأتوا إلى التدريبات للمراقبة.





وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه تلقى تدريبات على مختلف الأسلحة على يد هؤلاء المدربين.





وقال وفقا لـ"سبوتنيك": "تعلمنا التعامل مع جميع أنواع الأسلحة من قبل المدربين الأمريكيين. كل الأسلحة كانت أمريكية الصنع. رأيت المدربين الأمريكيين الذين يأتون للتدريب، ومع ذلك، يتم إجراؤها من قبل السوريين. يراقب الأمريكيون من بعيد ويقيِّمون عملية التدريب".





وكانت السلطات السورية أعلنت القبض على 3 إرهابيين مسلحين في مدينة تدمر السورية.