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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:19 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم ، اللواء حسام الحداد رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس هيئة الاستثمار، وذلك بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار ، والمهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحره واحمد موسي مدير عام الجهاز التنفيذي ، وحنان موسى رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة ببورسعيد  واحمد الشاذلي  مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


واستعرض الغضبان مع وفد الهيئة الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمحافظة وزيادة التعاون بين الهيئة والمحافظة من اجل المزيد من الاستثمارات.
    
وأكد محافظ  بورسعيد، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة  الاجراءات لاقامة مشروعات استثمارية  والتي  تهدف  لخلق فرص عمل جديدة .

واضاف ان المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وقال المحافظ ، إن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة مثل: مصنع إنتاج إطارات السيارات ومصنع إنتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي، بالإضافة إلى مشروع الـ58 مصنعا، ومشروع المجمع الصناعي الثاني، الذين حققا نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهم الأسواق المحلية والعالمية.
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار
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