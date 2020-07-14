محافظ بورسعيد يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم ، اللواء حسام الحداد رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس هيئة الاستثمار، وذلك بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار ، والمهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحره واحمد موسي مدير عام الجهاز التنفيذي ، وحنان موسى رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة ببورسعيد واحمد الشاذلي مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.









واستعرض الغضبان مع وفد الهيئة الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمحافظة وزيادة التعاون بين الهيئة والمحافظة من اجل المزيد من الاستثمارات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الاجراءات لاقامة مشروعات استثمارية والتي تهدف لخلق فرص عمل جديدة .





واضاف ان المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.



