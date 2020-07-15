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اقتصاد

لدعم التعاون.. سفير البحرين يستقبل رئيسة اتحاد المستثمرات العرب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
استقبل هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الدكتورة هدى جلال يسى رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في مصر.


وأكد الجودر خلال اللقاء أن البحرين تمد يدها دائمًا للجميع للاستثمار في المملكة وخلق شراكات تجارية مثمرة في أي مكان بالعالم، مشيرا إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي حدد معالمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد تعتمد على قطاع الاستثمار ‏كأحد القطاعات الأساسية ‏لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة.

وعبرت الدكتورة هدى يسي عن تقديرها للدعم والتعاون المثمر بين اتحاد المستثمرات العرب ومملكة البحرين، وأعربت عن تطلعها إلى زيادة التعاون لخدمة الاقتصاد العربي مشيدة بدور الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ورعايتها للملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في عام 2017.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون وأهمية دور المرأة في خدمة الاقتصاد ودعم العلاقات الإقتصادية والفرص المتاحة للتجارة والاستثمار.
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