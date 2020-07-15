بتروتريد تمد فترة قراءة عدادات الغاز المنزلي.. لهذه الأسباب

، مد فترة إدخال قراءات عداد الغاز المنزلي لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء.

، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.

وتنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار





وهناك 12 طريقة مختلفة لتسجيل قراءات عداد الغاز وهى :





1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى :





2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى :





3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال BOS أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة, مدينتى,العجوزة, الزاوية الحمراء , المنيب , المعصرة , 6 أكتوبر).





4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .





5. تطبيق موبايل ماي فوري .





6. تطبيق موبايل جوميا .





7. من خلال مكاتب البريد.





8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ).





9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى :





10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل .





11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.



