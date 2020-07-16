نائب: لقاء السيسي رموز القبائل الليبية دعم مصري تام لليبيين في مواجهة الغزو التركي





أشاد النائب اشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، باللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية والذين جاءوا إلى مصر يطلبون دعم القوات المسلحة المصرية لمواجهة أطماع أردوغان في ليبيا.





قائلا في بيان له اليوم، إن اللقاء أكد على محورية الدور المصري في ليبيا من ناحية، وثقة الليبيين والمصريين والعالم العربي كله، أن النصر في ليبيا يعتمد على ضربة مصرية ساحقة للمحتل التركي وميليشياته في ليبيا ، لافتا إلى أن أردوغان تمادى في ارهابه داخل ليبيا ويواصل إرسال المرتزقة على مدار الساعة.





وشدد عثمان على متانة العلاقات المصرية الليبية على مدار التاريخ، فما يربط مصر بليبيا من علاقات أخوة وصداقة لا يمكن تجاهله، كما ان ليبيا وقفت مع مصر أيام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال حرب أكتوبر ولا يمكن للمصريين أن ينسوا ذلك أبدا.





واعتبر ان معركة سرت- الجفرة القادمة ستكون أم المعارك في ليبيا وستضع نهاية لأحلام أردوغان.