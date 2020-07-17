Moto G9 Play.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا القادم

ظهرت أول هواتف سلسلة (G) من موتورولا ، في أوائل عام 2019، وكان يحمل اسم هذا الإصدار Moto G7، ثم تبعته شركة تصنيع الهواتف الأمريكية، بأول إصدارات G8 في وقت لاحق من ذلك العام، والآن، تعتزم موتورولا إطلاق الجيل القادم المسمى Moto G9 Play.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصد هاتف موتورولا الجديد Moto G9 Play، على قائمة Geekbench، والتي أظهرت أن الهاتف سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، على عكس هاتف Moto G8 Power Lite، الذي أعلن عنه رسميا في شهر أبريل الماضي، والذي أطلق بنظام التشغيل 9.0 Pie.









ولم تظهر القائمة نوع المعالج الذي سيأتي به هاتف Moto G9 Play، حيث تتشابه النتائج إلى حد كبير مع الإصدار السابق Moto G8، والذي يدعم نوع معالج قديم إلى حد ما وهو Snapdragon 665، ولكنه أسرع من معالج Helio P70M الذي يعمل به جهاز Moto G8 Play.





ويحتوي هاتف G8 Play، أيضا على 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، بينما سيحتوي الطراز الجديد على سعة 4 جيجابايت، قد يكون هذا هو الإصدار الأساسي، وقد لا تزال هناك إصدارات ذات ذاكرة وصول عشوائي أقل وبسعر منخفض أيضًا.





وبحسب التسريبات السابقة، قد تضم الجيل القادم من هواتف G9، إصدارا أخر حيث تم إدراج هاتف Moto G9 Plus، خلال الأيام الماضية في متجر للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت بسعر 277 يورو، والذي يأتي بذداكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، و128 جيجابايت لمساحة التخزين الداخلية.