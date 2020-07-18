AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: الانتهاء من توسعة محور جمال عبدالناصر بطول 8 كم بمدينة الشروق

السبت 18/يوليه/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تطوير وتوسعة محور جمال عبدالناصر بمدينة الشروق، مشيرًا إلى أن المحور يعدُ أحد أهم الشرايين الحيوية بالمدينة كونه ينقل الحركة بين مدخل السويس (3) جنوبًا حتى مدخل الإسماعيلية (2) شمالًا.


وأوضح أن طول المحور يبلغ (8كم)، وبعرض (45م) بدلًا من (30م) قبل التوسعة، وبإجمالي 5 حارات مرورية بكل اتجاه شاملة حارة الخدمة، والمحور مطابق للمواصفات القياسية بطبقة أسفلت نهائية بكامل الطريق شاملة أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، وكذا اللافتات التحذيرية اللازمة بالمدينة،  كما تم استبدال الإنارة الصوديوم بإنارة ليد لتتوافق مع أعمال التطوير. 

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أن أعمال التطوير تضمنت إلغاء 3 تقاطعات مباشرة نظرًا لخطورتها بجانب خلق مدخلين للربط بين الطريق والمحور الشرقي الجديد، مضيفًا أن قطاع الطرق بالمدينة يشهد طفرة حقيقية سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء، وذلك بهدف التيسير على سكان مدينة الشروق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاور الطرق.. شرايين حياة جديدة فى قلب العاصمة.. توجيهات رئاسية بوضع حلول جذرية للقضاء على الاختناقات المرورية

رئيس الوزراء يتفقد الطريق الاوسطي بـ6 أكتوبر.. ويوجه بسرعة انتهاء الأعمال.. فيديو

بـ 3.868 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد الطرق والمحاور الجديدة بـ6 أكتوبر.. ويوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لتيسير الحركة المرورية

ترشيحاتنا

كلام يدعو للضحك.. محامي صالح جمعة: لم يوقّع للزمالك ويرغب في إثبات نفسه لفايلر.. فيديو

من غير مصر ولا نسوى شيء.. نجم الزمالك: احنا ورا جيشنا وندعم السيسي

دعاء الصباح .. هذا ما يحدث لك عند ترديد سبحان الله وبحمده 100 مرة

أسعار الذهب اليوم

لمرضى الكلى.. 3 أنواع من الخضار تعجل شفاءك

مرقص عادل يقارب على الانتهاء من مونتاج فيلم الهجام

AdvertisementS

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم السبت 18-7-2020

بعد إعلانها الانفصال عنه بسبب الخيانة.. صديق المقريف يكذب رواية روان حسين

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

والدة طفلة أوسيم المشنوقة: بنتي اتخطفت واتقتلت ومشوفتهاش.. آخرة مرة رقصت على عود البطل وشربت عصير.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

اليوم.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

يغفل عنه كثيرون.. الإفتاء: هذا العمل يسترك الله به يوم القيامة

المالية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من بعد غد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز

تنافس أفخم سيارات في العالم.. مواصفات هيونداي فينيو 2020 hyundai venue الجديدة.. شاهد

في أقل من شهر.. 5 حيل تساعدك في الحصول على جسم رشيق