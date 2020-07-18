AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

السبت 18/يوليه/2020 - 04:01 ص
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة تسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك حتى يوم 25 يوليو الجارى، وذلك استجابة لطلبات عدد كبير ممن اشتروا كراسات الشروط.

وأوضح الوزير، أن آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز، اليوم السبت الموافق 18 يوليو 2020.

اقرأ أيضا:

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: قام حتى الآن 21723 مواطنًا بسداد مقدم جدية الحجز، و19503 مواطنين سجلوا بياناتهم إليكترونيًا على موقع الصندوق، بينما قام 35236 مواطنًا بشراء كراسات الشروط، موضحة أن قرار مد فترة الحجز جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز، نظرًا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سبق طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، بالمناطق التالية (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمساحة 90 مترا..تعرف على أماكن شقق الإعلان الــ13 في 10 محافظات

برلماني: الحكومة تتحدى كورونا بطرح 13 مشروعا للإسكان الاجتماعى بـ10 محافظات

خلال 12 يوما.. بدء حجز شقق الإعلان الـ13 لمحدودي الدخل

2000 حاجز سددوا 28 مليون جنيه لحجز شقق الإعلان الـــ13.. تفاصيل

الأحد.. مكاتب البريد تستأنف طرح كراسات شروط الإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى

بدءا من الغد.. الإسكان تستكمل تلقي مقدمات حجز شقق الإعلان الــ 13.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب برنامج جديد.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي

يغفل عنه كثيرون.. الإفتاء: هذا العمل يسترك الله به يوم القيامة

يارب كنت أنا وانتي لا.. كسر رجل ابنة ماجد المصري| شاهد

أخبار الزمالك.. حقيقة انسحاب الفريق من الدوري.. مرتضى منصور يتلقى تهديدات من قطر وتركيا

به شرط جزائي.. وكيل جيرالدو يفجر مفاجأة بشأن عقد اللاعب مع الأهلي

البنتاجون يفضح أردوغان: تركيا أرسلت أكثر من 3800 مرتزق سوري إلى ليبيا في 3 شهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية