خطاب عاجل من التعليم لمساعد وزير الخارجية بشأن "أبناؤنا في الخارج" .. تفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بشأن طلاب أبناؤنا في الخارج ، وتيسيرا على السفارات والمكاتب الثقافية، التي تعذر معها إرسال أبحاث الطلاب نظرا للظروف الراهنة، فقد تقرر استقبال ملفات الأنشطة والأبحاث الخاصة بالطلاب على البريد الإلكتروني الخاص بأبنائنا في الخارج وطباعتها واستخراج النتيجة لحين ورود أصل الأبحاث من خلال الحقائب الدبلوماسية.





وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لمساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، على أن يتم إرسال أبحاث الطلاب بصيغة Pdf على البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

أو

[email protected]@gmail.com









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لأي سفارة أو مكتب ثقافي مراسلة الوزارة على البريد الالكتروني السابق ذكره، لسرعة حل جميع المشكلات المتعلقة بنتيجة طلاب أبنائنا في الخارج.









وعلى جانب آخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب آخر لمساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادي الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2019/2020 ، الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، فقد تقرر مد فترة القبول حتى الخميس 23 يوليو 2020 ، بدلا من الخميس 16 يوليو 2020 ، نظرا لانعقاد امتحان تحديد المستوى بالقطاعات المحددة بمديريات التربية والتعليم يوم السبت 8 أغسطس 2020.