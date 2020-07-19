قبل فتحه أمام المصلين.. أردوغان يتجول في آيا صوفيا بالحذاء .. صور

بعد قرار تحويله إلى مسجد، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحف آيا صوفيا بمدينة اسطنبول، قبل افتتاحه رسميا لأول صلاة يوم الجمعة المقبل.





وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن أردوغان تجول داخل آيا صوفيا لمدة ساعة، بحجة الاضطلاع على الترتيبات الجارية لتحويل المجمع الضخم رسميا إلى مسجد وإقامة صلاة الجمعة فيه يوم 24 يوليو الجاري.





وظهر أردوغان في الصور المنشورة أثناء زيارة آيا صوفيا مرتديا الحذاء رفقة حاشيته، رغم إصراره على تحدي المجتمع الدولي بتحويل المتحف التاريخي والكاتدرائية السابقة إلى مسجد.





يشار إلى أنه في يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، بتحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة من مسجد إلى متحف.



