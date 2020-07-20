فيها حاجة حلوة .. هبة بائعة تين شوكي بدرجة طالبة طيران

هبة.. بائعة تين شوكي وطالبة بأكاديمية الطيران، روت حكايتها قائلة إنها تسكن في مدينة الشروق، وتبيع التين الشوكى بالقرب من منزلها وتفتخر بهذا العمل ولا تشعر بأي حرج منه.





وأضافت هبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المصاريف الخاصة بالمنزل أصبحت كثيرة جدًا، ما جعلتها تفكر فى عمل مشروع لبيع التين الشوكى ، باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها في المنزل.





وأشارت بائعة التين الشوكى إ لى أنها بدأت بتجريب الأمر يوما واحدا، وشاهدت ردود أفعال الناس وتفاعلهم معها، مما شجعها على الاستمرار.





بائعة التين الشوكى، أنها تحصل على التين الشوكى من سوق العبور، مؤكدة أنها بدأت فى العمل منذ بداية الصيف الماضى ومازالت مستمرة . وتابعت



