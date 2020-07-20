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توك شو

فيها حاجة حلوة .. هبة بائعة تين شوكي بدرجة طالبة طيران

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:12 م
تين شوكى
تين شوكى
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ريهام فيكتور
هبة.. بائعة تين شوكي وطالبة بأكاديمية الطيران، روت حكايتها قائلة إنها تسكن في مدينة الشروق، وتبيع التين الشوكى بالقرب من منزلها وتفتخر بهذا العمل ولا تشعر بأي حرج منه. 

وأضافت هبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المصاريف الخاصة بالمنزل أصبحت كثيرة جدًا، ما جعلتها تفكر فى عمل مشروع لبيع التين الشوكى ، باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها في المنزل.

وأشارت  بائعة  التين الشوكى  إلى أنها بدأت بتجريب الأمر يوما واحدا، وشاهدت ردود أفعال الناس وتفاعلهم معها، مما شجعها على الاستمرار.

وتابعت بائعة  التين الشوكى،  أنها تحصل على التين الشوكى من سوق العبور، مؤكدة أنها بدأت فى العمل منذ بداية الصيف الماضى ومازالت مستمرة .

وأكدت بائعة  التين الشوكى، أنها لم تتعرض لأى ردود أفعال سخيفة بل بالعكس دائمين التشجيع لها، لافتة إلى أنها التحقت بكلية الطيران وحلمها أن تصبح مضيفة طيران .
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