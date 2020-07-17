فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

يعد التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي يحبها الكبار والصغار فهو من الفواكه المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لمواقع الطيب ولسعره الرخيص لاحتوائه على فوائد عديدة لجسم.

كشف الموقع الطبي الأمريكي “LiveStrong”، عن فوائد نضج التين الشوكي تجعله الفاكهة المفضلة فى شهور الصيف الحارة، وتشمل:

فوائد نضج التين الشوكي لعلاج الإمساك:

الألياف الغذائية هو شكل من أشكال الكربوهيدرات الموجودة في النباتات، مثل الفواكه والخضار والحبوب، والتى تساهم في صحة الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك.

كما ترتبط الألياف الغذائية أيضًا بانخفاض مستويات الكوليسترول، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتحسين مستوى الجلوكوز فى الدم.

فوائد نضج التين الشوكي لتحسين وظائف الجسم:

نضج التين الشوكي مصدر غني من المغنيسيوم والمعادن والبوتاسيوم، وكل من هذه المعادن تلعب أدوارًا مهمة في تفعيل الإنزيمات التي تنظم وظائف الجسم.

وتسهم في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين لإنتاج الطاقة وتساعد في تنظيم ضربات القلب الخاص بك وتساعد على ضمان الأعصاب والعضلات سليمة.

فوائد نضج التين الشوكي للعظام والأسنان:

يحتوى التني الشوكى على الكالسيوم الهام ليس فقط للتنمية ولكن أيضًا للعلاج المستمر للعظام والأسنان، وهذا المعدن يساعد على منع هشاشة العظام أيضًا

فوائد نضج التين الشوكي لفقدان الوزن:

الحد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة هو جزء مهم لفقدان الوزن أو النظام الغذائى الصحى.

فوائد نضج التين الشوكي للبنكرياس:

فوائد التين الشوكى للبنكرياس عديدة حيث إنه مفيد جدًا للتخلص من مشاكل التهاب البنكرياس، حيث إن هذه الفاكهة الليفية منظف قوى للقولون الذي يخفف معاناة البنكرياس.

فوائد التين الشوكى لاضطرابات الرؤية المرتبطة بالعمر:

فوائد التين الشوكى للعين، حيث تحتوي هذه الفاكهة على الفلافونويدات التي تمنع الضمور البقعي وتحارب إعتام عدسة العين، حيث تساعد على تسليم الدم والأكسجين إلى العين التى تساعد على الحفاظ على بصر العين.

فوائد التين الشوكى لتقليل الالتهابات:

فوائد التين الشوكى لتقليل الالتهابات، حيث تحتوي على الفلافونويد الذي يمنع الإفراج عن المركبات التي تساعد في التهاب المفاصل والعضلات الناجمة عن النقرس، والتهاب المفاصل، والحساسية.

فوائد التين الشوكى فى منع السرطان:

فوائد التين الشوكى فى منع السرطان قوية للغاية، حيث إنه يحتوى على مركبات الفلافونويد التى تقلل من خطر بعض أنواع السرطان مثل الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والرئتين، ويحسن أنشطة الإنزيمات المؤيدة للأكسدة.





فوائد التين الشوكى للقلب والأوعية الدموية:

فوائد التين الشوكى للقلب عديدة، حيث إن الفلافونويد النشط بيولوجيا في التين الشوكى يمنع التصاق الصفائح الدموية، ما يساعد فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية جيدة.