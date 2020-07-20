الولايات المتحدة توقع عقوبات على رئيس الشيشان رمضان قديروف وأسرته

قالت وكال "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الاثنين عقوبات على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.





وأضافت أن "قديروف، 43 عاما، يدير الشيشان وكأنها إقطاعيته الشخصية، ويعتمد على قواته الأمنية لقمع المعارضة. واتهمت جماعات دولية لحقوق الإنسان قديروف ومعاونيه بأعمال الاختطاف والتعذيب وقتل خصومهم".





وتابعت:"كما يحمل المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات الشيشانية المسؤولية عن حملة قمع شاملة للمثليين على مدى السنوات القليلة الماضية والتي شهدت اعتقال أكثر من 100 شخص وتعذيبهم وقتل بعضهم. ونفت السلطات الشيشانية هذه الاتهامات، وقالت السلطات الفيدرالية إن التحقيق لم يجد شيئًا يدعم الاتهامات".





وفي بيان أعلن عن العقوبات، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى "معلومات موثوقة على نطاق واسع بأن قديروف مسؤول عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقد، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء".





وقال بومبيو إن القيود ستطبق على زوجة قديروف وابنتيه وشجع حلفاء الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات مماثلة.





كما وقف الكرملين إلى جانب قديروف وسط مزاعم المعارضة الروسية بتورطه في مقتل الناقد البارز في الكرملين بوريس نيمتسوف عام 2015، والذي رفضه الزعيم الشيشاني. أدين ضابط في قوات الأمن في الشيشان بإطلاق النار على نيمتسوف على جسر مجاور للكرملين وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.



