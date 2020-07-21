سباق مثير بين فيراري 488 بيستا و812 SF وماكلارين 720S ولامبورجيني هوراكان.. فيديو

نشرت قناة carwow على يوتيوب فيديو جديدا يكشف عن منافسة قوية بين لامبورجيني اوروس و بورشه كايمان توربو و بنتلي بنتايجا وأودي RS Q8.





وكل من هذه السيارات يحصل على قوة مختلفة، بالرغم من أن بعض هذه الموديلات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، حيث تستخدم محركات متشابهة ، مما يعني أن سباق التسارع الذي يجمع بينها سيكون مثيرًا للغاية.





كما ظهر فى السباق المثير تقارب أرقام جميع سيارات الـ SUV الرياضية القوية والتى ظهرت متشابهة بشكل كبير، كما تستمد لامبورجيني أوروس، قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لترات بقوة 641 حصانا و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتقول الشركة أنها يمكنها التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.5 ثانية.





بينما تستمد أودي RS Q8 قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لترات أيضًا، لكنه يولد قوة 591 حصانا و800 نيوتن.متر من عزم الدوران في سيارة أودي، ويمكن للسيارة أن تتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.7 ثانية، لذا فهي أبطأ قليلًا من أوروس.





وتستمد السيارة بورشه كايمان توربو قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لترات بمساعدة محركين كهربائيين وبطارية 14.1 كيلو واط/سا، لتحصل على قوة إجمالية قدرها 670 حصانا و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويمكنها التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.6 ثانية إذا حصلت على حزمة Sport Chrono.





وبنتلي بنتايجا تستمد قوتها من محرك W12 مزدوج التوربو سعة 6 لترات يولد قوة 600 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتحتاج هذه السيارة إلى 3.8 ثانية للتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا.