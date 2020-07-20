تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور

أعلنت شركة رينو عن السيارة ميجان جراند تور 2021 الجديدة ، والتي تأتي بتقنية هجينية جديده وتصميم اقرب للرياضي الديناميكي .

وتشتمل السيارة الجديدة من رينو على تكنولوجيا داخلية جديدة على مجموعة اتصال رقمية جديدة بحجم 10.2 بوصة ، بالاضافة الى التغيير الأكثر أهمية هو إدخال طراز جديد من المكونات الإضافية المختلطة “E-Tech”.

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الطاقة الهجينة في ميجان الجديدة :

تستمد السيارة ميجان جراند تور 2021 الجديدة قوتها من المحرك الهجين رينو ميجان E-Tech الجديد بمحركين كهربائيين ، مما يرفع الطاقة إلى 158 حصانًا. على الرغم من أنه لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل الأداء الكامل والاقتصاد في استهلاك الوقود .

وأكدت رينو أن تقنية Megane E-Tech قادرة على توفير ما يصل إلى 84 ميلًا في الساعة تحت الطاقة الكهربائية. ستتمكن من تغطية ما يصل إلى 31 ميلًا من الطاقة الكهربائية فقط ، مما يزيد إلى 40 ميلًا للقيادة في المدينة .





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مواصفات ميجان جراند تور :

وتعتبر السيارة ميجان جراند تور 2021 الجديدة هى النموذج الأول في السلسلة الذي يتلقى به محرك الأقراص الهجين الإضافي الجديد، و تجمع تقنية E-Tech بين محرك سعة 1.6 لتر ومحركين كهربائيين.

و تسمح البطارية التي تبلغ 9.8 كيلووات بالساعة بـ 65 كيلومترًا من المدى الكهربائي . وفقًا لـ WLTP. مع حجم التحميل سيكون من 389 إلى 1504 لترًا . يستفيد الجزء الداخلي من رينو ميغان جراند تور Facelift (2020) من التكنولوجيا الجديدة التي تم اعتمادها من Clio التي تم إطلاقها مؤخرًا. شاشة رقمية 10 بوصات .

بالإضافة إلى شاشة بقياس 2 بوصة لمقصورة القيادة الرقمية ، نظام المعلومات والترفيه "Easy Link" الشبكي ، والذي يتم تشغيله كالمعتاد عبر شاشة لمس عمودية كبيرة 9.3 بوصة.

تجهيزات أمان ميجان جراند تور :

تم تحديث وتوسيع أنظمة المساعدة في رينو ميغان جراند تور Facelift (2020) لتشمل وظائف إضافية. يتيح مساعد الطريق السريع الجديد وازدحام المرور القيادة شبه المستقلة ، كما سيتعرف مساعد فرامل الطوارئ على المشاة في المستقبل ، ويقوم نظام تحذير مغادرة المسار بتصحيح المسار إذا لزم الأمر مع تدخل التوجيه.

بالاضافة الى مصابيح أمامية LED قياسية ، والتي تتألق أيضًا في تصميم جديد.