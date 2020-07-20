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سيارات

تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة رينو عن السيارة ميجان جراند تور 2021 الجديدة ، والتي تأتي بتقنية هجينية جديده وتصميم اقرب للرياضي الديناميكي .

وتشتمل السيارة الجديدة من رينو على تكنولوجيا داخلية جديدة على مجموعة اتصال رقمية جديدة بحجم 10.2 بوصة ، بالاضافة الى  التغيير الأكثر أهمية هو إدخال طراز جديد من المكونات الإضافية المختلطة “E-Tech”.

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الطاقة الهجينة في ميجان الجديدة :

تستمد السيارة ميجان جراند تور 2021 الجديدة قوتها من المحرك الهجين رينو ميجان E-Tech الجديد بمحركين كهربائيين ، مما يرفع الطاقة إلى 158 حصانًا. على الرغم من أنه لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل الأداء الكامل والاقتصاد في استهلاك الوقود .

وأكدت رينو أن تقنية Megane E-Tech قادرة على توفير ما يصل إلى 84 ميلًا في الساعة تحت الطاقة الكهربائية. ستتمكن من تغطية ما يصل إلى 31 ميلًا من الطاقة الكهربائية فقط ، مما يزيد إلى 40 ميلًا للقيادة في المدينة . 


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مواصفات ميجان جراند تور :

وتعتبر السيارة ميجان جراند تور 2021 الجديدة هى النموذج الأول في السلسلة الذي يتلقى به محرك الأقراص الهجين الإضافي الجديد، و تجمع تقنية E-Tech بين محرك سعة 1.6 لتر ومحركين كهربائيين.

و تسمح البطارية التي تبلغ 9.8 كيلووات بالساعة بـ 65 كيلومترًا من المدى الكهربائي .  وفقًا لـ WLTP. مع حجم التحميل سيكون  من 389 إلى 1504 لترًا . يستفيد الجزء الداخلي من رينو ميغان جراند تور Facelift (2020) من التكنولوجيا الجديدة التي تم اعتمادها من Clio التي تم إطلاقها مؤخرًا. شاشة رقمية 10 بوصات .

بالإضافة إلى شاشة بقياس 2 بوصة لمقصورة القيادة الرقمية ، نظام المعلومات والترفيه "Easy Link" الشبكي ، والذي يتم تشغيله كالمعتاد عبر شاشة لمس عمودية كبيرة  9.3 بوصة. 

 

تجهيزات أمان ميجان جراند تور :

تم تحديث وتوسيع أنظمة المساعدة في رينو ميغان جراند تور Facelift (2020) لتشمل وظائف إضافية. يتيح مساعد الطريق السريع الجديد وازدحام المرور القيادة شبه المستقلة ، كما سيتعرف مساعد فرامل الطوارئ على المشاة في المستقبل ، ويقوم نظام تحذير مغادرة المسار بتصحيح المسار إذا لزم الأمر مع تدخل التوجيه.

بالاضافة الى مصابيح أمامية LED قياسية ، والتي تتألق أيضًا في تصميم جديد.

تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور
تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور
تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور
تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور
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