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سيارات

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور

السبت 18/يوليه/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداي عن التصميم الجديد المتطور لسيارة إلنترا N لاين الرياضية منذ فترة ، ولكن كانت هناك العديد من التفاصيل الغامضة ، وهاهى تكشف عن تفاصيل الجديدة للتصميم الجديد للجيل السابع من إلنترا N  لاين  .


ويأتي التصميم الخارجى لهيونداي إلنترا N لاين الجديدة ، بهيكل منخفض وواسع، وتمتاز الشبكة الأمامية بمظهر أكثر وضوحا وقوة يعكس اللمسة الرائعة لسيارات هيونداي الجديدة، وتم إعادة تصميم الاكصدام لاستيعاب أفضل لفتحات الهواء المستوحى من سيارات السباق.


كما تأتي السيارة الجديدة بجنوط الإطارات المعدنية مقاس 18 بوصة مع المكابح الأكبر حجمًا على البعد الرياضي الذي لا يخلو من أناقة وجمالية، و تصميم المرايا الجانبية والنوافذ والجوانب باللون الأسود اللامع لإضفاء عمق وجاذبية على الإصدار الجديد من السيارة الشهيرة.


و قال توماس سكيميرا، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم المنتجات في مجموعة هيونداي موتور: "تقدم إلنترا لاين تصميمًا أكثر قوة وجرأة يتضمن لمسات N لاين المميزة باللون الأحمر من الداخل والخارج بسعر منافس، ونحن على ثقة أن التصميم المبتكر والخصائص المتطورة للسيارة الجديدة سترضي أولئك الذين يتطلعون للانضمام إلى تجربة الأداء العالي لعلامة N الرياضية من هيونداي.

 وتابع توماس سكيميرا " تتوقع هيونداي أن تكون السمعة الرائعة التي تحظى بها سيارة إلنترا لدى عملائها عاملا إضافيا لرواج وجاذبية التصميم الرياضي الجديد لها التابع لخطN، خصوصًا مع الجيل السابع من سيارة السيدان الأكثر تطورًا. كما تتوقع الشركة أن تكتسب السيارة الجديدة شعبية لدى عشاق التميز في القيادة في جميع أنحاء العالم.

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور
رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور
رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور
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