شاهد.. إصدارات تويوتا كمري 2021 الجديدة كليا.. صور

أعلنت شركة تويوتا عن كامري 2021 ، ونسخة XSE هايبرد جديدة، وترقيات تصميمية للحفاظ على السيدان الأكثر مبيعًا في مكانها الطبيعي.





وتشمل التحديثات فى تويوتا كامري 2021 على أنظمة السلامة Safety Sense 2.5 الجديدة كليًا والتي تأتي بشكل قياسي في جميع فئات كامري 2021، مع كاميرا عالية الجودة ورادار يوفر نطاق استجابة أوسع، واستجابة محسنة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتحذير ما قبل التصادم .





بالإضافة إلى نظام المساعد للتوجيه في حالات الطوارئ، وجنوط مقاس 19 بوصة، ولمسات جلدية فاخرة في المقصورة، وميكانيكيًا، تحصل السيارة على قوتها من محرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 208 حصان و221 نيوتن.متر من عزم الدوران.





وتأتي بخيارين من المحركات بالإضافة إلى المحرك الهجين المذكور بالأعلى، وهما محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر وآخر V6 سعة 3.5 لتر، يولدان قوة 203 حصان و301 حصان، وعزم 250 نيوتن.متر و362 نيوتن.متر على الترتيب.





أما فى المقصورة الداخلية ، حصلت كامري الجديدة على شاشتين جديدتين، حيث يمكن للعملاء الاختيار بين شاشة لمسية عائمة قياس 7 بوصة، وشاشة لمسية قياس 9 بوصة تشبه المستخدمة في راف 4، وتوفر طرز XLE وXSE أيضًا أجهزة قياس رقمية مقاس 7 بوصة، وشاشة عرض رأسية مقاس 10 بوصة.