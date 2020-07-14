شعبة السيارات: لابد من إنشاء شركات خاصة لتنفيذ قرار تكهين المركبات الأجرة

قال اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن قرار إعدام أو تكهين السيارات التي مر عليها 20 عاما ، هو خطوة جيدة وجميع دول العالم قامت بتطبيقه ، ولكن بخطوات مدروسة .

وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لابد على الحكومة والجهات المعنية والتنفيذية لهذا القرار بتأجيل دخول السيارات الملاكى حيذ التنفيذ والاكتفاء بالسيارات الاجرة الان ، بالاضافة الى عمل تنفيذ تدريجى وتوسيع رقعة الموديلات الى 30 عاما بدلا من 20 ثم دخل الى الشريحة الأقل وهى 20 عاما ثم 10 أعوام .

وأوضح درويش ان تنفيذ القرار على السيارات الاجرة الان من الممكن ان يكون اجابيا لرفع مستوى السيارات التى تقدم خدمة ، ولكن لابد من عمل شركات خاصة تندرج تحتها هذه السيارات لكى تسهل على الحكومة التعامل معهم .

وتابع درويش ان الشركات الخاصة من فوائدها انها ستكون هى المسئولة عن كل شئ يتعلق بالسيارة الاجرة وقائدها وتحكم السيطرة عليه ، وتكون حلقة الوصل بين المواطن والدولة .