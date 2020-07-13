شعبة السيارات: خطوة تحويل السيارات لغاز جيدة وتحتاج لآلية تنفيذ صحيحة

قال اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بتحويل السيارات إلى غاز، وجعلها شرطا من شروط الترخيص السيارات الزيرو، هى خطوة جيدة لكن تحتاج إلى آلية تنفيذ ودراستها دراسة صحيحة.





وأضاف درويش فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أراد بهذا القرار مكاسب كثيرة للدولة والمواطن، لكن لابد من الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار ان تتحدث عن طرق التنفيذ وكيف سيتم التنفيذ ووضع سستم كامل لهذه الخطوات.





وأوضح درويش انه لابد من الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار بعقد اجتماع مع وكلاء الشركات العالمية للسيارات فى مصر واخطارهم بان تكون جميع السيارات القادمة من الخارج مجهزة لاستخدام الغاز، حتى لا يتضرر المواطن بالخروج من الضمان.





وتابع درويش ان السيارات المستعملة فى السوق المصرية تحتاج ايضا الى دراسة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى لان معظم السيارات الجديدة والمستعملة ليست رخيصة على الاطلاق وفى حال تحويلها تخرج فورا من الضمان وهذا يسبب مشاكل كبيرة لصاحب السيارة وتصل الى فقدانها لقيمتها المالية.





وأكد درويش أنه نادى فى الماضى بقدوم الدولة فى هذه الخطوة وتحويل السيارات الى غاز طبيعى لمميزاته التي تشمل انخفاض اسعاره ونظافته ونسبة نقائه العالية مقارنة بالبنزين ولكن بوجود دراسة والية تنفيذ جيدة تضمن حق المواطن المصرى وعدم تعرضه لأي ضرر.