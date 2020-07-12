بعد توجيهات الرئيس السيسى.. تعرف على طريقة وتكلفة تحويل السيارة إلى غاز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3 وعدد من المشروعات القومية: "اللى عنده عربية بتكلفة مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس يا ريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكي أو التاكسي".

وشدد الرئيس السيسي على أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم".





وخلال السطور القادمة نتعرف على الأوراق والخطوات والتكلفة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعى.





أولا:

الأوراق المطلوبة:

- صورة من رخصة السيارة

- صورة من بطاقة مالك السيارة

- صورة من بطاقة الضامن

- إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث

ثانيا:

طريقة التقديم:

التوجه بالمستندات المطلوبة إلى مراكز تحويل تابع لشركتي كارجاس أو غاز تك في محطات البنزين المنتشرة في المحافظات، والتقدم بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي.





يتم فحص الأوراق من جانب فني لتحديد التكلفة التي تتراوح بين 6500 و8000 جنيه، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية إلى أقساط شهرية بدون مقدم وفوائد.





ثالثا:





طريقة التركيب:

- فحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك وتحديد نظام التحويل وسعة اسطوانة الغاز

- تثبيت أسطوانة الغاز بحزامين معدنيين وتجميع الخرطومين مع محبس الغاز

- توصيل اسطوانة الغاز بجسم السيارة وتوصيل الاسطوانة الخلفية إلى مقدمة السيارة فى حوض المحرك

- توصيل دورة التبريد بالمنظم عن طريق خرطومين

- تركيب جهاز التحكم بتوقيت الشرارة حتى لا يفقد المحرك عزمه ومدى تسارعه بعد التحويل

- يتم فحص المحرك للتأكد من سلامته بعد انتهاء عملية التحويل