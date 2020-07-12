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سيارات

شاهد .. نيسان GT-R تتحول لنسخة دفع رباعى رياضية .. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة Classic Youngtimers Consultancy لتعديل السيارات عن تحويل سيارة نيسان GT-R إلى مركبة قادرة على السير على الطرق الوعرة ، مع نظام الدفع الرباعى الجديد .


وأوضحت الشركة المعدلة أن السيارة نيسان GT-R قد ارتفعت بمقدار يبلغ 4.72 بوصة أي 12 سم  وتحتوي أيضا على إطارات أكبر للتعامل مع المزيد من التضاريس الوعرة .


وتستمد السيارة نيسان GT-R من محرك بقوة V6 تيربو مزدوج وسعته 3.8 لتر بقوة تزيد عن 600 حصان أي مايعادل447 كيلووات ، هو أكثر مما يمكن أن يمتلكه محرك GT-R Nismo قوته 600 حصان  ويمكنه الوصول إلى 60 ميل أي مايعادل 96 كيلومترًا في الساعة في 2.9 ثانية.


بالاضافة الى غطاء كامل مخصص العجلة الإحتياطية مع شريط إضاءة LED موجه للأمام ، و أضواء ضخمة بمصابيح كهرمانية في الجناح الأمامي.ويُلاحظ قيام Classic Youngtimers Consultancy بتجهيز شكل تمويهي يتناسب مع  الشكل الغير التقليدي لتلك السيارة.


والجدير بالذكر أن Classic Youngtimers Consultancy قد سبق قبل ذلك القيام بإضافات شبيهه بالسياره Bentley Continental GT ، ولكن السيارة الجديدة نيسان المعدلة يمكنك شرائها مقابل 95000 يورو أي 107315 دولار بأسعار الصرف الحالية.

شاهد .. نيسان GT-R تتحول لنسخة دفع رباعى رياضية .. صور
شاهد .. نيسان GT-R تتحول لنسخة دفع رباعى رياضية .. صور
شاهد .. نيسان GT-R تتحول لنسخة دفع رباعى رياضية .. صور
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