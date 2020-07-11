تعرف على أفضل 5 سيارات 4X4 صنعت في أمريكا.. صور

قام عدد من مصنعي السيارات العالميين بفتح مصانع الإنتاج في الولايات المتحدة وتكييف سياراتهم خصيصًا مع هذا السوق الضخم، بعد الاستعانة بمصادر خارجية والعولمة الصناعية كيفية صنع السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي .

وخلال السطور القادمة نقدم لكم أفضل 5 سيارات دفع رباعي عملية "مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية" لعام 2020 .

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اولا : فورد رينجر

تعتمد على محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر ، بالاضافة الى بعض التغييرات في التصميم من أجل تكييف الشاحنة مع السوق الأمريكية. تم إنتاج Ranger في واين ، ميشيغان في مصنع التجميع حيث سيتم تصنيع Bronco الجديد تمامًا ، ويضم محتوى الأجزاء الأمريكية والكندية بنسبة 70 بالمائة.

واصبح في حكم المؤكد تزويدها بتوربو رباعي الأسطوانات وناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ10 سرعات. و تبدأ المواصفات الأكثر بأسعار معقولة عند 24500 دولارًا مع دفع خلفي (باستثناء الشحن).

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ثانيا : شيروكى

احتلت شيروكي المرتبة الثانية في مؤشر 2020 على الرغم من أنها كانت السيارة الأمريكية الأكثر صنعًا في 2019 و 2018 .

ويتم تصنيع سيارات الكروس أوفر المدمجة في بيلفيدير ، إلينوي وكذلك تشانغشا ، الصين من قبل GAC FCA ، و لديها قاعدة عجلات أطول من الجيل الأول من جراند شيروكي ، لكنها تتضاءل مقارنة بسلسلة SJ من السبعينيات والثمانينيات.

ثالثا : تسلا S

هى سيارة الكهربائية والموديل الأكثر فى السيارات الأمريكية EV المعروضة للبيع اليوم. تتوفر السيدان كاملة الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية بخيارات متعدده ، وحتى أقلها تسارعًا تحقق ذلك عند 60 ميلًا في الساعة (97 كم / ساعة) في 3.7 ثانية.مع قدرة سير 402 ميلًا (647 كيلومترًا) بفضل بطارية كبيرة ومراجعات مستمرة لمجموعة نقل الحركة المزدوجة والبرمجيات .

السيارة EV هى الأفضل في نطاق السعر و المقدر ب 75 ألف دولار،و سيتم التعامل مع الموديل S بإصدار ثلاثى المحركات كما اشار Elon Musk حيث ستنطلق تسلا S بمحركين إلكترونيين يقودان العجلات الخلفية وواحدًا آخر مسؤولًا عن المحور الأمامي .





رابعا: تسلا 3

النموذج تسلا 3 ليس في متناول اليد، حيث ان الاصدار الاساسي يقدر ب 35000 دولار والأعلى يقترب من 46 ألف دولار ، وتستطيع السيارة التي تسعى تسلا لإنتاجها السير لأكثر من 650 كيلومترا من خلال شحنة واحدة .

وهذا سيساعد السيارة الجديدة من شركة تسلا في التفوق على منافسيها، مثل شركة فولكسفاغن، وبي إم دبليو، اللذين ينتجون سيارات كهربائية في الصين.

خامسا : هوندا اوديسي

إنها حافلة أوديسي الصغيرة ، والتى تم إنتاج الجيل الخامس في لينكولن ، ألاباما ، ويأتي بشكل قياسي مع محرك J-series V6 الذي يتم تصنيعه بفخر في الولايات المتحدة أيضًا.

و ترتقي أوديسا إلى ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات لعام 2020 ، وتنافس كرايسلر باسيفيكا ودودج غراند كارافان ا في قطاع بلغ إجماليه 408،987 وحدة في العام الماضي. وبالمقارنة ، اشترى العملاء الأمريكيون 482182 حافلة صغيرة قبل عامين.

وعلى الرغم من الجوانب العملية فقد قلت جاذبية عربات النقل العائلية هذه أمام مركبات الكروس أوفر لسيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف من حيث طلب المستهلك. وبالمثل تأثرت كذلك سيارات السيدان الجديده والهتشباك بحالة الهوس بسيارات الكروس أوفر .