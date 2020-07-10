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سيارات

لأول مرة.. شاهد | تسريب صور للوحش القادم لمرسيدس AMG GT R Series Black موديل 2021

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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كريم عاطف

التقطت عدسات المصورين عددا من الصور التجسسية والتى تعتبر هى الأولى من نوعها، والتى كشفت عن ملامح مرسيدس AMG GT R Black Series موديل 2021 التي طال انتظارها.


وتعتبر مرسيدس AMG GT R Black Series موديل 2021 وهي الخليفة الروحية لـ مرسيدس بنز SLS AMG الوحشية، بفضل تصميمها القوي.


أما عن الشكل الخارجى فحصلت على شبك باناميريكانا الضخم مع فاصل ممتد من ألياف الكربون فى الواجهة الأمامية، كما حصلت السيارة على غطاء محرك مخصص مع فتحات تهوية وفتحات تهوية على أقواس العجلات أيضًا.


بالإضافة إلى عتبات جانبية ممتدة، وجنوط سوداء غير لامعة ملفوفة بإطارات ميشلان، وفي الخلف، يمكنكم رؤية جناح جديد، كما حصلت السيارة على مصد ومشتت هواء خلفي مخصص.


وستستمد السيارة مرسيدس AMG GT R Black Series موديل 2021 قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التوربو يولد قوة 710 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي قوة أكبر بكثير من 577 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران في GT R برو.

لأول مرة.. شاهد | تسريب صور للوحش القادم لمرسيدس AMG GT R Series Black موديل 2021
لأول مرة.. شاهد | تسريب صور للوحش القادم لمرسيدس AMG GT R Series Black موديل 2021
لأول مرة.. شاهد | تسريب صور للوحش القادم لمرسيدس AMG GT R Series Black موديل 2021
لأول مرة.. شاهد | تسريب صور للوحش القادم لمرسيدس AMG GT R Series Black موديل 2021
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