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سيارات

مرسيدس تعلن عن مميزات جديدة في موديلها "S"

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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أماني نوار
بعد التطور التكنولوجي الضخم أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية الشهيرة عن إطلاق نظام جديد للتعامل مع سياراتها في طراز S   كما انها تمتاز بذكاء اصطناعي جديد. 

سنجد أن النظام الجديد لمرسيدس على 5 شاشات كبيرة ، تجعل التحكم في وظائف السيارة والراحة أكثر سهولة لمساعدة القائد على القيادة  وتطوير نظام المساعد الصوتي  Hey Mercedes  مثل قبول المكالة الهاتفية او عرض خريطة الملاحة.

كما يحتوي نظام السيارة أيضا على مستوى عال من الأمان وأبرزها دمج بصمات الأصابع والوجه والتعرف على الصوت وهذا مزيد من الأمان والحماية بالإضافة إلى الكاميرات التي تساعد السائق لمغادرة الحارة بالإضافة إلى الإقتراب لنقطة عمياء وتحذيره بجانب التأكد إذا كان مقعد الطفل متصلا بشكل صحيح بمقعد الراكب الأمامي.

يذكر أن شهدت الأسواق العالمية انخفاضا كبيرا فى المبيعات منذ بداية العام الجارى 2020 بسبب الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، وبالطبع تأثرت مبيعات قطاع السيارات أيضا بهذه الأزمة .

فبعض شركات السيارات الكبرى عانت من قلة التمويل، فالبعض منهم يلجأ الى الاقتراض الحكومي والبعض الاخر الى طرح أسهم ، للخروج من هذه الأزمة ، حتى وصل الحال ببعض الشركات لإعلان إفلاسها .
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