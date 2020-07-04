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سيارات

هل ستحصل سيارات مرسيدس على محرك 4 سلندر ؟

السبت 04/يوليه/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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أماني نوار


كشفت مرسيدس G350  عن اختبارها في الصين بمحرك M264 تيربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 299 حصان وعزم 400 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، ويأتي ذلك لتفادي الضريبة المرتفعة على السيارات ذات المحركات الكبيرة في الصين.


ولم تقل مرسيدس إذا كانت نسخة المحرك 4 سلندر ستحصل على النظام الهجين 48 فولت  المستخدم في إي كلاس. 

ولم تؤكد الشركة موعد إصدار السيارة G350 وسيكون حصريًا للسوق الصيني مثل CLS 260 الذي كشفت عنه الشركة في مايو. 

وتتميز السيارة بقوته من محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 181 حصان وعزم 280 نيوتن وسيتم  إعطاء الضوء الأخضر للمحرك الصغير. 



وهذا الأمريعني عودة إلى محركات الـ 4 سلندر بعد وقف إنتاجه قبل 19 عام في W461 G230، وهو محرك بنزين سعة 2.3 لتر بقوة 123 حصان، ومن المتوقع أن تصدر بسعر منخفض مقارنة بالمعتاد.


يذكر أن أعلنت مجموعة "دايملر" الألمانية، أن العلامة التجارية مرسيدس ستقوم بتجميع حافلات في فيتنام مع شريك محلي لتخفيف الضرائب؛ لدخول سوق الحافلات الجديدة عليها.


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