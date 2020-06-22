AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:28 م
مرسيدس بنز مصر تستعرض
مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء
Advertisements
أحمد عبد القوي - أشرف عطية
تستعرض مرسيدس بنز مصر لأول مرة موديلات جديدة من فئة Mercedes-AMG في السوق المصري، بعدما نجحت النجمة الألمانية فى تحقيق العديد من النجاحات في عالم السيارات الرياضية من خلال علامة Mercedes-AMG، وهو ما أتاح لها ترسيخ مكانتها كعلامة فريدة للسيارات فائقة الأداء والسيارات الرياضية المتميزة. 

حيث تتمتع كل سيارات Mercedes-AMG بمحركات قوية بأداء استثنائي، وتقديمها لتجربة قيادة رياضية إلى جانب جودتها التي لا تُقارن، و  في الوقت نفسه تُجسّد السيارة أرقى مستويات الفخامة والاهتمام بأدق التفاصيل، وهي السمات التي اقترنت بتلك العلامة المتميزة طوال مسيرتها.   

و تتوسع مرسيدس بنز ايجيبت في موديلات سياراتها الرياضية المطروحة في السوق المصري، ليس فقط باستعراض موديل واحد جديد، ولكن بأربعة موديلات جديدة من سيارات، والتى نستعرضها فى التقرير التالى

 
السيارتان AMG GT 53 4MATIC+ و AMG GT 43 4MATIC+ 4-door Coupé 
 
تتمتع السيارة AMG GT 4-door Coupé بتصميمها الفريد، راحتها الفائقة وأدائها الرياضي. السيارة ذات الأربعة أبواب تم تصميمها لتتيح المزيد من المساحات الداخلية والاستخدامات المتنوعة، مما يضعها في فئة خاصة بها. إنّ AMG GT 4-door Coupé تتيح لعشاق القيادة الرياضية سيارة للاستخدام اليومي دون التنازل عن الأداء الفائق لفئة سيارات Mercedes-AMG. 

و السيارة AMG GT 43 4MATIC+ مزودة بمحرك 6 سلندر سعة 3 لتر يولّد 367 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر. تصل سرعة السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 4.9 ثانية فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كم/الساعة بما يضمن تجربة مثيرة لعشاق قيادة السيارات.  

أما السيارةAMG GT 53 4MATIC+ فتصل قدرة محركها إلى 435 حصان مع عزم دوران 520 نيوتن متر، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/الساعة خلال 4.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 285 كم/الساعة. 

السيارة AMG A 35 4MATIC
تعتبر السيارة AMG A 35 4MATIC موديل جديد في عالم السيارات فائقة الأداء. السيارة الهاتشباك ذات الأداء القوي تتمتع بمحرك تربو جديد 4 سلندر بسعة 2 لتر و306 حصان، بما يمنح السيارة أسرع استجابة ممكنة بصوت رياضي متميز.

يبلغ تسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية مع سرعة قصوى 250 كم/ساعة. وعلى الرغم من أنّ كل التفاصيل تم تصميمها لتحقيق أقصى مستوى من ديناميكية القيادة والثبات على الطريق، إلا أنه لم يتم التنازل في الوقت نفسه عن السلاسة والراحة خلال الاستخدام اليومي.

و من ناحية أخرى يأتي التصميم الخارجي القوي للسيارة ليؤكد الشخصية الرياضية لسيارات AMG، كما يضيف هذا التصميم عناصر جديدة لخصائص التصميم المعروفة لسيارات الـ A-Class، أما التصميم الداخلي للسيارة فيتماشى مع أداء Mercedes-AMG، حيث تتميز السيارة من الداخل بمقاعد رياضية، مع جيل جديد من عجلات قيادة AMG.

GLC 43 4MATIC Coupé الجديدة

تجمع سيارة الـ SUV متوسطة الحجم بين التصميم الجديد، الأداء المتطور وديناميكيات القيادة الرياضية، كما أن شبكة الرادياتير التي تُميز سيارات Mercedes-AMG، و التصميم الجديد لمصابيح الإضاءة، وأنابيب العادم المزدوجة المستديرة، تجذب إليها كل الأنظار على الطريق.

تتميز السيارة بنظام الدفع الرباعي وهي مجهزة بمحرك V6 biturbo سعة 3 لتر يولد قدرة 390 حصان مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.9 ثانية فقط، في حين أن السرعة القصوى للسيارة محددة إلكترونيًا 250 كم/ ساعة.

و السيارة مزودة أيضًا بأحدث إصدار من نظام تشغيل MBUX، مع الوظائف وشاشات المميزة لعلامة AMG، لتقدم السيارة مفهومًا مبتكرًا للتحكم يزيد من جاهزيتها للاستخدام اليومي. وقد تم تعزيز تلك الخصائص أيضًا من خلال المساحة الاستثنائية للركاب والأمتعة وتجهيزها بباقة متكاملة من خصائص الأمان المتطورة.

لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري
لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري
لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري
لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري
لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري
لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري
لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سباق مثير بين مرسيدس AMG G63 ضد لكزس LX .. فيديو

تعرف على سيارة سباقات التحمل مرسيدس بنز CLK GTR .. صور

3 سيارات مستقبلية لـ مرسيدس تنافس فى الطاقة النظيفة

سيارة مكشوفة من بنز.. شاهد مواصفات مرسيدس E53 الجديدة

لأول مرة ظهور مرسيدس كوبيه AMG E53 الجديدة باللون النحاسي.. صور

يمتلك 7000 سيارة | أبرز سيارات سلطان بروناي.. معظمها من الذهب..صور

ترشيحاتنا

السعودية تعلن أداء الحج بأعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة

السودان يكذب تصريحات وزير خارجية إثيوبيا بخصوص اتفاق ملء سد النهضة

يقلل انتشار الفيروس ..اكتشاف فوائد مذهلة لـ العرقسوس لمرضى كورونا

عقب إعلان عودته لـ التعليق الرياضي .. تاريخ حافل من الإنجازات لـ أحمد شوبير في المجال الإعلامي والإداري

الفيروس أقوى وأسرع وأخطر.. متى تبدأ الموجة الثانية لـ كورونا؟

لجنة كورونا: مصر بها سلالتان من الفيروس .. وأغلب الإصابات بسيطة ومتوسطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهاف ستومك .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان جرئ .. منى هلا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري