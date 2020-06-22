لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري

تستعرض مرسيدس بنز مصر لأول مرة موديلات جديدة من فئة Mercedes-AMG في السوق المصري، بعدما نجحت النجمة الألمانية فى تحقيق العديد من النجاحات في عالم السيارات الرياضية من خلال علامة Mercedes-AMG، وهو ما أتاح لها ترسيخ مكانتها كعلامة فريدة للسيارات فائقة الأداء والسيارات الرياضية المتميزة.





حيث تتمتع كل سيارات Mercedes-AMG بمحركات قوية بأداء استثنائي، وتقديمها لتجربة قيادة رياضية إلى جانب جودتها التي لا تُقارن، و في الوقت نفسه تُجسّد السيارة أرقى مستويات الفخامة والاهتمام بأدق التفاصيل، وهي السمات التي اقترنت بتلك العلامة المتميزة طوال مسيرتها.





و تتوسع مرسيدس بنز ايجيبت في موديلات سياراتها الرياضية المطروحة في السوق المصري، ليس فقط باستعراض موديل واحد جديد، ولكن بأربعة موديلات جديدة من سيارات، والتى نستعرضها فى التقرير التالى





السيارتان AMG GT 53 4MATIC+ و AMG GT 43 4MATIC+ 4-door Coupé

تتمتع السيارة AMG GT 4-door Coupé بتصميمها الفريد، راحتها الفائقة وأدائها الرياضي. السيارة ذات الأربعة أبواب تم تصميمها لتتيح المزيد من المساحات الداخلية والاستخدامات المتنوعة، مما يضعها في فئة خاصة بها. إنّ AMG GT 4-door Coupé تتيح لعشاق القيادة الرياضية سيارة للاستخدام اليومي دون التنازل عن الأداء الفائق لفئة سيارات Mercedes-AMG.





و السيارة AMG GT 43 4MATIC+ مزودة بمحرك 6 سلندر سعة 3 لتر يولّد 367 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر. تصل سرعة السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 4.9 ثانية فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كم/الساعة بما يضمن تجربة مثيرة لعشاق قيادة السيارات.





أما السيارةAMG GT 53 4MATIC+ فتصل قدرة محركها إلى 435 حصان مع عزم دوران 520 نيوتن متر، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/الساعة خلال 4.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 285 كم/الساعة.





السيارة AMG A 35 4MATIC

تعتبر السيارة AMG A 35 4MATIC موديل جديد في عالم السيارات فائقة الأداء. السيارة الهاتشباك ذات الأداء القوي تتمتع بمحرك تربو جديد 4 سلندر بسعة 2 لتر و306 حصان، بما يمنح السيارة أسرع استجابة ممكنة بصوت رياضي متميز.





يبلغ تسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية مع سرعة قصوى 250 كم/ساعة. وعلى الرغم من أنّ كل التفاصيل تم تصميمها لتحقيق أقصى مستوى من ديناميكية القيادة والثبات على الطريق، إلا أنه لم يتم التنازل في الوقت نفسه عن السلاسة والراحة خلال الاستخدام اليومي.





و من ناحية أخرى يأتي التصميم الخارجي القوي للسيارة ليؤكد الشخصية الرياضية لسيارات AMG، كما يضيف هذا التصميم عناصر جديدة لخصائص التصميم المعروفة لسيارات الـ A-Class، أما التصميم الداخلي للسيارة فيتماشى مع أداء Mercedes-AMG، حيث تتميز السيارة من الداخل بمقاعد رياضية، مع جيل جديد من عجلات قيادة AMG.





GLC 43 4MATIC Coupé الجديدة





تجمع سيارة الـ SUV متوسطة الحجم بين التصميم الجديد، الأداء المتطور وديناميكيات القيادة الرياضية، كما أن شبكة الرادياتير التي تُميز سيارات Mercedes-AMG، و التصميم الجديد لمصابيح الإضاءة، وأنابيب العادم المزدوجة المستديرة، تجذب إليها كل الأنظار على الطريق.





تتميز السيارة بنظام الدفع الرباعي وهي مجهزة بمحرك V6 biturbo سعة 3 لتر يولد قدرة 390 حصان مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.9 ثانية فقط، في حين أن السرعة القصوى للسيارة محددة إلكترونيًا 250 كم/ ساعة.





و السيارة مزودة أيضًا بأحدث إصدار من نظام تشغيل MBUX، مع الوظائف وشاشات المميزة لعلامة AMG، لتقدم السيارة مفهومًا مبتكرًا للتحكم يزيد من جاهزيتها للاستخدام اليومي. وقد تم تعزيز تلك الخصائص أيضًا من خلال المساحة الاستثنائية للركاب والأمتعة وتجهيزها بباقة متكاملة من خصائص الأمان المتطورة.



