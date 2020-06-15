مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

mercedes eqa موديل 2021 اكروس أوفر الكهربائية و ظهرت بتمويه أقل مما اتاح رؤية الخطوط العريضة للشبكة الأمامية المغلقة و طبيعي ان تكون مغلقة لانها كهربائية ولا تحتاج لتبريد المحرك، والمصابيح الأمامية التي تبدو متشابهة في الحجم والشكل مع الجيل الجديد من GLA والمصابيح الخلفية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشريط من الكروم و ظهرت السيارة في شوارع ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها . تستعد شركة مرسيدس العالمية لطرح السيارةموديل 2021 اكروس أوفر الكهربائية و ظهرت بتمويه أقل مما اتاح رؤية الخطوط العريضة للشبكة الأمامية المغلقة و طبيعي ان تكون مغلقة لانها كهربائية ولا تحتاج لتبريد المحرك، والمصابيح الأمامية التي تبدو متشابهة في الحجم والشكل مع الجيل الجديد من GLA والمصابيح الخلفية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشريط من الكروم و ظهرت السيارة في شوارع ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها .

mercedes eqa سيتم ادارجها تحت موديلات EQB و EQC كنموذج كهربائي أقل سعرًا ليزيد من مرونة السوق و يرضي جميع الفئات ومن المتوقع أن تقدم شركة السيارات الألمانية EQA مع مجموعات محركات مختلفة مع ما يصل إلى ثلاثة محركات كهربائية ، بقوة 201 و 268 و 335 حصان و هي محركات قوية . سيتم ادارجها تحت موديلات EQB و EQC كنموذج كهربائي أقل سعرًا ليزيد من مرونة السوق و يرضي جميع الفئات ومن المتوقع أن تقدم شركة السيارات الألمانية EQA مع مجموعات محركات مختلفة مع ما يصل إلى ثلاثة محركات كهربائية ، بقوة 201 و 268 و 335 حصان و هي محركات قوية .



