مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تستعد شركة مرسيدس العالمية لطرح السيارة mercedes eqa موديل 2021 اكروس أوفر الكهربائية و ظهرت بتمويه أقل مما اتاح رؤية الخطوط العريضة للشبكة الأمامية المغلقة و طبيعي ان تكون مغلقة لانها كهربائية ولا تحتاج لتبريد المحرك، والمصابيح الأمامية التي تبدو متشابهة في الحجم والشكل مع الجيل الجديد من GLA والمصابيح الخلفية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشريط من الكروم و ظهرت السيارة في شوارع ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها .
mercedes eqa سيتم ادارجها تحت موديلات EQB و EQC كنموذج كهربائي أقل سعرًا ليزيد من مرونة السوق و يرضي جميع الفئات ومن المتوقع أن تقدم شركة السيارات الألمانية EQA مع مجموعات محركات مختلفة مع ما يصل إلى ثلاثة محركات كهربائية ، بقوة 201 و 268 و 335 حصان و هي محركات قوية .
تتوافر للسيارة mercedes eqa بطاريات بسعات مختلفة تقدم خيارات ما بين 60 إلى 110 كيلووات ساعة ، مما يوفر نطاقًا كهربائيًا يزيد عن 400 كم من القيادة للطراز الأساسي. كما يجب أن يكون نظام الدفع الرباعي الكهربائي خيارًا على الأقل .وفي قسم التكنولوجيا ، من المتوقع أن تأتي كل من EQA و EQB بأحدث نظم مساعدة السائق مع نظام القيادة شبه المستقل وأحدث نظام معلومات وترفيه MBUX و عدادات ديجيتال عصرية و قد تأخر عرض السيارة بسبب الظروف التي يمر بها العالم و لكن من المتوقع ان يتم الكشف عنها رسميا اخر العام .