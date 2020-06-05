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سيارات

مواصفات مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020.. فيديو وصور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:17 ص
مرسيدس مايباخ mercedes
مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020
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اشرف عطية
تعتبر سيارة مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020 واحدة من أكثر السيارات العالمية فخامة ورفاهية، فهى النسخة الأكثر فخامة من مرسيدس S-Class، وهذه السيارة نادرة في السوق المصرية لكنها تتمتع بشعبية كبيرة في الصين وروسيا وأمريكا وتحمل السيارة شبكة تهوية أمامية مختلفة عن S-Class العادية.

وهي تشبه سيارات رولز رويس وبنتلي في الفخامة المتوفرة لها مع حصول السيارة على حماية إضافية في الطلاء مع عجلات 20 بوصة قياسية .

مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020

ويزيد حجم مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020عن S-Class العادية مما يعني تمتعها برحابة داخلية أكبر في المقصورة واتساع أكبر للركاب في الداخل.

كما تتميز السيارة بمحرك V8 سعة 4000 سي سي تيربو بقوة 463 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر وتسارع في 4.6 ثانية مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات وعبر نظام 4MATIC.

mercedes maybach s650

وتتميز مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020 من الداخل بفرش جلدي بخاصية المساج ونظام صوتي بروماستر مع نظام لتوزيع العطور داخل السيارة كما ترتكز على عجلات أكبر من عجلات S-Class العادية مزودة ايضا بعدادات رقمية في الأمام 12.3 بوصة مع باقة من وسائل المساعدة للسائق تشمل مثبت سرعة قابل للتكيف ونظام ملاحة ومساعد تغيير المسار.

مواصفات مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020.. فيديو وصور
مواصفات مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020.. فيديو وصور
مواصفات مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020.. فيديو وصور
مواصفات مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020.. فيديو وصور
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