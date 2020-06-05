مواصفات مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020.. فيديو وصور

تعتبر سيارة مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020 واحدة من أكثر السيارات العالمية فخامة ورفاهية، فهى النسخة الأكثر فخامة من مرسيدس S-Class، وهذه السيارة نادرة في السوق المصرية لكنها تتمتع بشعبية كبيرة في الصين وروسيا وأمريكا وتحمل السيارة شبكة تهوية أمامية مختلفة عن S-Class العادية. واحدة من أكثر السيارات العالمية فخامة ورفاهية، فهى





وهي تشبه سيارات رولز رويس وبنتلي في الفخامة المتوفرة لها مع حصول السيارة على حماية إضافية في الطلاء مع عجلات 20 بوصة قياسية .





مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020



ويزيد حجم مرسيدس مايباخ mercedes maybach 2020 عن S-Class العادية مما يعني تمتعها برحابة داخلية أكبر في المقصورة واتساع أكبر للركاب في الداخل.





كما تتميز السيارة بمحرك V8 سعة 4000 سي سي تيربو بقوة 463 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر وتسارع في 4.6 ثانية مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات وعبر نظام 4MATIC.



