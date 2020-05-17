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سيارات

معلومات لا تعرفها عن مرسيدس mercedes c class.. صور

الأحد 17/مايو/2020 - 08:01 ص
مرسيدس c180
مرسيدس c180
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اشرف عطية
بدأت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الالماني في تقديم طرازات C-Class في 1993 كبديل لـ 190 ومنذ ذلك الوقت لم تغير اسمها، وبالرغم من أنها لم تعد الموديل الأقل تكلفة للصانع الألماني إلا أنها لا تزال هامة للغاية بالنسبة للشركة وتحرص عليها حرصا شديدا وتعد الابنة المدللة للعملاق الالماني .



في عام 2014 تم تقديم الموديل الحالي W205 ويأتي حاليا بـ 4 أشكال مختلفة للجسد مع عدة خيارات للمحرك بينها 4 سلندر وحتى 8 سلندر التي تقدمها AMG المعروفة و التي نالت اعجاب الكثيرين .


طراز C-Class يأتي بنظام Pre Safe من مرسيدس والذي يمكنه وقف السيارة أوتوماتيكيًا عند اكتشاف حادث على وشك الحدوث، صحيح أن هكذا ميزة رائجة بسيارات اليوم ولكن ما يجعلها فريدة من نوعها هو أنها تغلق جميع النوافذ لو كانت مفتوحة وتعدّل وضعية مقاعد السائق والركاب ليكونوا أكثر أمانًا عند تلقي الاصطدام و يحافظوا علي الساءق و الركاب قدر الامكان .


قام العملاق الألماني مؤخرا بأستبدال الفتيس الاوتوماتيك الـ 7 سرعات من السيارة بفتيس آخر 9 سرعات في الكثير من البلدان التي يصدر لها العملاق الالماني لتحسين كفاءة الوقود و اسبعدت الفتيس المانيوال منها .


طرازات C-Class بدأت كالسيارة الأقل تكلفة لمرسيدس إلا أن سعرها وحجمها تزايد على مر السنين حتى أصبحت بنفس حجم E-Class الأصلية لتكون CLA هي الموديل الأقل تكلفة للعملاق الالماني في الوقت الحالي وذلك ترك مساحة لزيادة حجمها وجعلها أكثر فخامة لتصنّف C-Class كسيارة متوسطة الحجم حاليًا أي أنها  أكبر من منافسيها الفئة الثالثة وأودي A4 واللذان كلاهما بقطاع السيدان المدمج، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراءها و هذا ما كانت تسعي الية و تخطط لة شركة مرسيدس .




معلومات لا تعرفها عن مرسيدس mercedes c class.. صور
معلومات لا تعرفها عن مرسيدس mercedes c class.. صور
معلومات لا تعرفها عن مرسيدس mercedes c class.. صور
معلومات لا تعرفها عن مرسيدس mercedes c class.. صور
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