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سيارات

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class

السبت 16/مايو/2020 - 10:00 ص
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان مرسيدس g-class
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اشرف عطية
بدأ تصميم  مرسيدس g-class في سبعينيات القرن الماضي وكانت في الأساس مصممة لخدمة القوات العسكرية، ولم تكن شركة مرسيدس تنوي أن يصل هذا التصميم للمدنيين، في هذا السياق نطرح عليكم تاريخ سيارات مرسيدس g-class منذ خمسين عاما وحتى الآن.

قامت شركة مرسيدس بتصنيع مركبة عسكرية تحت اسم "جيلاندواجين"، وهي قادرة على مواجهة صعوبات المناورات الحربية وتستطيع أن تقاوم الصدمات وتضاريس الطريق بفضل هيكلها الصلب وقاعدة عجلاتها الكبيرة، فكانت حقا كالصخرة في الصحراء لا تتأثر بأي عوامل خارجية.


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من هنا بدأت تتكون شعبة للسيارة "جيلاندواجين"، حيث وفرت مرسيدس نسخا عديدة من حيث المحرك واشتهرت "جيلاندواجين" أكثر في الطبقات الثرية وباعت وقتها 50,000 بعدها قررت شركة مرسيدس تطوير مركبتها فقامت بتحسينات في الهيكل وتصميم المقصورة الداخلية لتبدو أكثر فخامة وتجذب نسبة أكبر من الأثرياء.


بحلول عام 2003 طرحت شركة مرسيدس الموديل الأكثر شعبية لـ g-class تحت اسم GE 500، وحققت حينها مبيعات كبيرة وطرحتها بمحرك 5500 سي سي 8 سلندر 350 حصان، وظلت g-class محتفظة بشعبيتها، خصوصا بعد حرص مشاهير ونجوم العالم على اقتنائها، ومنهم محمد رمضان، كما حرصت مرسيدس على استمرار التحسينات عاما بعد عام لتستطيع الصمود حتى الآن.


محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class
محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class
محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class
محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class
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