بعد السعودية والإمارات.. مرسيدس تعلن عروض خاصة على سياراتها في مصر

في ظل الظروف الراهنة بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا وتراجع حجم المبيعات في مصر والعالم قررت شركة مرسيدس تقديم عروض علي التقسيط لبعض موديلاتها سواء بنظام التمويل أو التقسيط بدون فوائد.





وأكدت الشركة أن هذه البرامج التمويلية تشمل امكانية دفع نصف ثمن السيارة في البداية مع تقسيط النصف الباقي من سعر السيارة على عامين بدون فوائد وهو نظام أقرب لبعض البرامج المقدمة من شركات السيارات في السعودية والإماراتية.





وأعلنت الشركة ان هذه العروض لا تشمل كل موديلات مرسيدس المتاحة في مصر ولكن متاحة فقط علي بعض الطرازات مثل سي كلاس كوبيه و السيدان والتي يترواح سعرها من مليون جنيه وحتي مليون و600 ألف و طرازات سي كلاس الكوبيه والسيدان والتي يصل سعرها الي مليون و 965 ألف جنيه.



