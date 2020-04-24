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سيارات

مرسيدس mercedes تطلق خدمة توصيل السيارات للمنازل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:00 م
مرسيدس
مرسيدس
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اشرف عطية
في ظل الظروف التي يشهدها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد و ارتفاع أعداد الإصابة و الوفاة قررت شركة مرسيدس الإعلان عن خدمة جديدة و هي توصيل السيارات للمنازل للمشترين، والمقتصرة للوقت الحالي على السوق الألماني فقط في البداية و سيتم تعميم الفكرة في جميع فروع مرسيدس علي مستوي العالم في القريب العاجل . 

وقررت مرسيدس من أربعة أشهر أن تقوم بتفعيل المتجر الإلكتروني الذي يتيح عملية شراء سهلة أونلاين ويُذكر أن المتجر الإلكتروني لمرسيدس جذب أكثر من 400,000 زائر في الأربعة أشهر الأخيرة، والآن بإمكان المهتمين اختيار السيارة المفضلة لديهم عبر الموقع وطلب توصيلها حتى باب منزلهم مجانًا.


و شركة مرسيدس تؤمن أن المبيعات الإلكترونية ستمثل جزءًا كبيرًا من المستقبل حتى بعد الوباء، وستمثل حوالي ربع مبيعاتها بحلول 2025.


وستقوم مرسيدس بتعقيم السيارات من البكتريا والفيروسات في الداخل عبر  أفراد يرتدون ملابس خاصة للحماية مع تعقيم المفاتيح ومقابض الأبواب والتابلوه و الازرار و حتي الجنوط .



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