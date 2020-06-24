منافسة شرسة بين مرسيدس AMG GT63 S وأودي RS7 .. فيديو

نشر عدد من محبى سباقات التسارع المثيرة على حلبات السباق مقطع فيديو جديدا لـ منافسة شرسة بين مرسيدس AMG GT63 S وأودي RS7 على قناة اليوتيوب الشهيرة CARWOW للسيارات.





وظهر خلال الفيديو القوة فى الأداء لكلتا السيارتين العاليتين فى الأداء والقوة، حيث تعد أودي RS7 الجديدة واحدة من أحدث السيارات ذات الأبواب الأربعة عالية القوة التي يمكن أن يتمتع بها مشترو السيارات في الولايات المتحدة.





وتأتي السيارة بمحرك قوته V8 وسعته 4.0 ليتر مع محرك توربيني مزدوج ويأتي بقوة قصوى تبلغ 591 حصان اي مايعادل 441 كيلووات من عزم الدوران اي مايعادل 800 نيوتن متر، وهي أقوى سيارة أودي A7 حتى الآن.





وبالنسبة للسيارة مرسيدس الكوبيه AMG GT63 S فإنها بأربعة أبواب وهي تعمل أيضًا بمحرك قوته V8 مزدوج وسعته 4.0 لتر تحمل رقمAMG M177 مما يجعلها بقوة 630 حصان اي مايعادل 470 كيلووات و 664 قدم اي مايعادل 900 نيوتن متر.





وظهر خلال مقطع الفيديو أن السياره أودي RS7 Sportback تطابق السياره مرسيدس AMG GT63 S بشكل مباشر على الرغم من أن السياره اودي لديها ميزه عن منافستها السياره مرسيدس ، بالاضافة الى ان السياره مرسيدس أثقل قليلًا من السياره أودي حيث تتمتع الأخيرة بوزن قدره 55 كجم.