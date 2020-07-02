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سيارات

مرسيدس تدخل عالم الحافلات الكبرى في فيتنام

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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أعلنت مجموعة "دايملر" الألمانية، أن العلامة التجارية مرسيدس ستقوم بتجميع حافلات في فيتنام مع شريك محلي لتخفيف الضرائب؛ لدخول سوق الحافلات الجديدة عليها.


وقالت مجموعة "دايملر"، فى بيانها، إن خطة التجميع تم الاتفاق مبدئيًا فيها مع الشريك الفيتنامي المحلي وهي شركة "ثاكو"، حيث ستكون الخطة مبدئيا باستيراد أجزاء "الهياكل" القادمة من مصنع مرسيدس ماركوبولو في البرازيل وتجميعها مع بعض القطع محلية الصنع داخل مصنع ثاكو في مدينة تشو لاي .


وأوضحت دايملر، أن فرصة الدخول للسوق الفيتنامية مهمة جدا خاصة لسوق السفر والسياحة ومع شريك محلي قوي مثل شركة ثاكو التي تعتبر من أوائل شركات صناعة السيارات التجارية في فيتنام والمسيطرة على 32% من سوق المركبات في البلاد.


الجدير بالذكر أن تاريخ ثاكو يرجع إلى عام 1997 بقوة عاملة تصل إلى 14,900 موظف حيث كانت البداية بشراكات مع شركات آسيوية في الإنتاج كمازدا وكيا وبعض الشركاء الأوروبية كبيجو الفرنسية.


ولكن اليوم تمتلك شركة ثاكو عدة شراكات مع شركات صينية عملاقة وبدأت حاليا في 2020 بمرحلة جديدة وهي إنتاج الدراجات النارية.


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