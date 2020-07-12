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سيارات

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة LEVC لصناعة السيارات البريطانية عن تدشينها سيارتها VN5 رسميًا، وهي نسخة "فان" من تاكسي لندن الشهير، وهي متاحة للطلب حاليًا في المملكة المتحدة.


وتستمد السيارة قوتها من مجموعة توليد قوة تتكون من بطارية بقدرة 31 كيلووات/سا، ومحرك كهربائي مثبت في الخلف، ومحرك بنزين بثلاث أسطوانات سعة 1.5 لتر ، و تحصل السيارة الهجينة على نطاق إجمالي يبلغ 484 كم، في حين أن النطاق الكهربائي النقي يبلغ 98 كم لكل شحنة .


ويمكن شحن البطارية بالكامل في أقل من 30 دقيقة ، بفضل توافق الشاحنة مع تقنيات الشحن السريع بقدرة 50 كيلووات، وتتميز بباب تحميل جانبي كبير، وباب خلفي مقسوم بنسبة 60:40، وتتوفر بثلاثة إصدارات، وهي بيزنيس، وسيتي، والتيما ، و تحصل على مساحة شحن تسع لحمولة إنتاجية تصل إلى 830 كجم، و5,500 لتر من مساحة التخزين.


بالاضافة الى نظام تحذير من مغادرة المسار، في حين يحصل إصدار التيما الأعلى في المجال على كاميرا للرؤية الخلفية، ومقاعد فاخرة، وطلاء معدني من بين أشياء أخرى عديدة، ونظام تثبيت السرعة بشكل قياسي، في حين يحصل إصدار سيتي على زجاج جانبي مدفأ، وأجهزة استشعار ركن أمامية وخلفية، ومكابح طوارئ تلقائية، وشاشة لمسية مقاس 9 بوصة، ونظام تحكم في المناخ مزدوج المنطقة.


وتتيح صانعة السيارات البريطانية لعملائها الاختيار بين ست حزم إضافية للحصول على المزايا المفضلة لديهم، والتي تشتمل كل حزمة على العديد من المزايا تشمل الراحة والامان.

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور
شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور
شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور
شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور
شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور
شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور
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