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سيارات

رابطة السيارات المستعملة : تدخل الشركات المصنعة ضروري لتحويل الموديلات الحديثة إلى غاز

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات المستعملة، ان هناك قرابة 7 ملايين و200 ألف سيارة تسير فى الطرق العامة فى مصر .


وأضاف حماد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن خطوة تحويل السيارات الى غاز طبيعى بدلا من البنزين جيدة ولكن لابد أن نعلم ما هي الخطوات الفعلية لذلك ، مع العلم انه ليس جميع السيارات تستطيع تحويلها.


وأوضح أن السيارات التى نستطيع تحويلها الى غاز طبيعى هى السيارات الاقل من موديل 2015 ، اما الاعلى فمن المستحيل تحويلها دون تدخل الشركة المصنعة لتجهيزها لذلك الامر بسبب وجود الحقن الالكترونى والانجكشن .


وتابع أنه في حال تحويل السيارات والموديلات الحديثة سيتم التأثير على أداء السيارة بالكامل وهذا سيعرض ملاك السيارات لخسائر كبيرة لذلك لابد من دراسة القرار جيدا وإيجاد طريقة فعالة لتنفيذها .

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