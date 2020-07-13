رابطة السيارات المستعملة : تدخل الشركات المصنعة ضروري لتحويل الموديلات الحديثة إلى غاز

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات المستعملة، ان هناك قرابة 7 ملايين و200 ألف سيارة تسير فى الطرق العامة فى مصر .
وأضاف حماد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن خطوة تحويل
السيارات الى غاز طبيعى بدلا من البنزين جيدة ولكن لابد أن نعلم ما هي الخطوات
الفعلية لذلك ، مع العلم انه ليس جميع السيارات تستطيع تحويلها.
وأوضح أن السيارات التى نستطيع تحويلها الى غاز طبيعى هى
السيارات الاقل من موديل 2015 ، اما الاعلى فمن المستحيل تحويلها دون تدخل الشركة
المصنعة لتجهيزها لذلك الامر بسبب وجود الحقن الالكترونى والانجكشن .
وتابع أنه في حال تحويل السيارات والموديلات الحديثة سيتم التأثير على
أداء السيارة بالكامل وهذا سيعرض ملاك السيارات لخسائر كبيرة لذلك لابد من دراسة
القرار جيدا وإيجاد طريقة فعالة لتنفيذها .