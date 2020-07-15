مرسيدس بنز اس كلاس 2021 تظهر فى شوارع دبى للاختبار.. صور

تخضع السيارتين مرسيدس إس كلاس و مايباخ 2021 للاختبار فى العديد من الظروف والبيئات المختلفة ، ولكن هذه المرة ، خدعت باختبارات الطقس الحار في شوارع دبي، بعد الاختبارات الثلجية التي مرت بها السيارة قرب الدائرة القطبية الشمالية العام الماضي.

وظهرت السيارتين مرسيدس إس كلاس و مايباخ 2021 وهى تسير فى شوارع دبى ، كما اعلنت شركة مرسيدس ان الكشف عن ، إس كلاس 2021 القياسية سيكون في سبتمبر القادم مع تأخر تدشين نسخة مايباخ لوقت لاحق .

ومن المرجح ستحافظ اس كلاس مايباخ القادمة على بعض ملامح تصميم الجيل الحالي، ولكن مع اختلافات واضحة في المقدمة والخلفية وشبك أمامي خاص بمايباخ ومصابيح أمامية وخلفية ومصدات جديدة.

اما المقصورة الداخلية ، فلا توجد صور لها ، ولكن نتوقع عدم امتلائها بكل المزايا الفاخرة والتقيات المتطورة والمواد الأعلى جودة بالعالم، مع السماح للمستهلكين بالاختيار بين عدد كبير من الجلود والألوان والزخارف المختلفة.

و تحافظ على محرك V12 سعة 6.0 لتر، والذي تصل قوته حاليًا إلى 630 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 4.7 ثانية، بسرعة قصوى 250 كم\س.. كما من المحتمل أن نرى تقنيات هجينة من نوع ما لتخفيف الاستهلاك.