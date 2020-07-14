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سيارات

رابطة السيارات المستعملة تطالب بزيادة عمر المكهنة إلى 30 عاما

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات المستعملة ، إن قرار إعدام أو تكهين السيارات التي مر عليها 20 عاما ، هو قرار صائب ، ولكن يؤلم البعض .


وأضاف حماد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان وزيرة الصناعة والتجارة قد صرحت بان السيارات التى ستكهن ستكون مقدمة لسيارة جديدة دون التوضيح عن السعر او الية التنفيذ ، وهذا يحدث حالة من الجدل فى الشارع المصرى وتخوف لعديد من المواطنين .


واقترح حماد ان تكون المدة المحددة لعمل السيارات التى ستكهن 30 عام وليس 20 عام لان هناك سيارات تعمل بكفاءة عالية وحالتها جيدة وليست بحاجة الى التكهين بالاضافة الى ان اسعارها مرتفعة ، فهل سيتم تعويض صاحب هذه السيارات .


وتابع حماد أن القرار الصادر بتكهين السيارات هو صحيح ويتماشى مع السياسات العامة للدولة للنهوض بمستوى المعيشة ولكن نحتاج الى دراسة جيدة له والاعلان عن كافة تفاصيله .

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