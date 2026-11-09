الأردن: ترقية ولى العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى رتبة مقدم

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صدرت الإرادة الملكية الأردنية، اليوم / الاثنين / بترقية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة مقدم في القوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي”.

وتأتي الترقية في إطار الخدمة العسكرية لولي العهد بالقوات المسلحة الأردنية، حيث يواصل أداء مهامه العسكرية ضمن صفوف الجيش العربي.

وكان الأمير الحسين قد التحق بجناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، التابع لسلاح الجو الملكي، في يوليو الماضي، لمواصلة خدمته العسكرية في صفوف القوات المسلحة.

وتخرج ولي العهد من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة عام 2017، واجتاز خلال سنوات خدمته عددا من الدورات والتدريبات العسكرية المتخصصة.