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سيارات

رسميا.. نيسان تغير شعارها لأول مرة منذ 20 عاما

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة نيسان لصناعة السيارات الكورية الجنوبية عن شعارها الجديد أثناء تدشين آريا 2021 كروس اوفر الكهربائية موديل 2021 ، والتي تم تدشينها أمس .

وأوضحت شركة نيسان ان هذا التغير يعتبر هو أول تغيير للشعار منذ عشرين عامًا، ويبدو التصميم الجديد أكثر أناقة والخط يبدو أفضل وأكثر توازنًا من السابق.

وصرحت شركة نيسان أنها صممت الشعار على مدار عامين ، حيث تسرب الشعار للمرة الأولى منذ أشهر أثناء التسجيل التجاري له ولكن اليوم ظهر بالشكل الرسمي .

وفي الواقع نلاحظ شيئًا مثيرًا للاهتمام على آريا، وهو أن الشعار الجديد تم وضعه فوق الشعار القديم، وكأنه دمج بين الاثنين .

والجدير بالذكر ان شركة نيسان قد أعلنت عن موديل أريا الكهربائى الانتاجى بشكل رسمي ، والتى تتمتع بمدى يقدر بمسافة 482 كلم لطراز 2WD، مع نظام الدفع على جميع العجلات.

وقالت شركة نيسان إن أريا تمثل إعادة تعريف منهجية التصميم "اليابانية الخالدة للمستقبل" التي تتبناها الطبيعة الأنيقة والمتطورة مع خطوط سلسة وانيقة وجديدة .

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