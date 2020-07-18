تصميم تخيلى جديد لـ شيفروليه بليزر.. صور

بعد توقف دام 25 عامًا،كشفت شركة شيفرولية عن السيارة بليزر من جديد ، ولكن ليست سيارة طرق وعرة مثل سابقتها، حيث اختفى الهيكل الصندوقي وأصبحت كروس أوفر عائلية مريحة ، ولكن محبى التعديلات لم يتركوا هذا الحدث وقاموا بعمل تصميم تخيلي جديد لها .

ويظهر التصميم التخيلي الجديد لـ بليزر ما قد تصبح عليه إذا قررت شيفروليه إنتاج نسخة هذه السيارة لملائمة الطرق الوعرة ، حيث حصلت الواجهة الأمامية على إعادة تصميم شاملة .

وأصبحت شيفروليه بليزر أكثر ارتفاعًا عن الأرض من النسخة القياسية، كما أن الواجهة الأمامية أصبحت أكثر صلابة مع شبك أمامي أصغر، وخطافات للقطر، من بين أمور أخرى عديدة تعطي السيارة طابعًا عدوانيًا.

بالاضافة الى جعل الزجاج الأمامي أكثر استقامة، لمنح السيارة مظهرًا صندوقيًا، كما يساعد الشريط الضوئي الموجود على السقف على جعل السيارة أكثر ملائمة للطرق الوعرة .

و حصلت السيارة على إطارات ضخمة، لذا إجمالًا يبدو التصميم التخيلي مشابهًا لسيارة برونكو الجديدة، إلا أنه يفتقر إلى بعض الأمور الأساسية مثل الأبواب القابلة للإزالة وألواح السقف .