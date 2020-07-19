شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور

حصل بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني فى عام 1980 وتحديدا في أول زيارة له الى دولة المانيا، على نسخة معدلة من السيارة مرسيدس G-Class ، وارتبطت منذ ذلك الحين باسم " سيارة البابا".





كما ان "سيارة البابا" توجد حاليًا في متحف مرسيدس-بنز ، حيث مضى على صنعها قرابة الـ 40 عامًا ، وخلال السطور القادمة نستعرض مواصفات هذه السيارة الايقونية الشهيرة .





كان عند تعديل السيارة مرسيدس G-Class مواصفات خاصة ليظهر البابا اثناء السير للجميع ، فتم تثبيت مقعد خلفي على لوحة أرضية مستمرة تم رفعها بمقدار 40 سم ومحمية في كل مكان بقبة شفافة تم صنعها في الأصل من مادة البرسبيكس، لترتفع السيارة الى 2.8 متر .





كما تتميز السيارة بيضاء اللون أيضًا بأضواء مختلفة على جوانبها وأرضيتها وسقفها ، وتم تزويد السيارة بوحدة تكييف هواء قوية لضمان درجات حرارة مناسبة داخل القبة في الصيف ومنع التكثف الضبابي على الزجاج في الأمطار والرطوبة العالية .

وكانت سيارة البابا تستمد قوتها الأصلية من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 102 حصان فقط متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي.

وبعد محاولة اغتياله في عام 1981 ، تم تزويد سيارة البابا بزجاج مضاد للرصاص ، ثم بعد ذلك تم تقديم عدد من السيارات الأخرى للفاتيكان و عودة سيارة البابا الأصلية إلى مجموعة مرسيدس بنز كلاسيك عام 2004 لتوضع فى المتحف .