محافظ الشرقية: الدولة قدمت خطوات مرنة للتصالح في مخالفات البناء مع الحفاظ على حقها

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه هناك زيادة في أعداد الراغبين في التصالح على مخالفات البناء





وأضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تلقينا 26ألف و500 طلب تصالح بعدما تم اتخاذ إجراءات صارمة بالإزالات".





وتابع ممدوح غراب أن " تلقينا 3000 طلب الأسبوع الماضي للتصالح مع الدولة في مخالفات البناء".





واكمل محافظ الشرقية، أن "حجم المخالفات كبير في المحافظة وهذا موروث قديم وهناك مناطق تم تشييدها بالمخالفة على مناطق زراعية".





ولفت ممدوح غراب إلى أننا " نعمل على إعادة الانضباط واسترجاع حق الدولة، و الدولة قدمت خطوات مرنة للتصالح في مخالفات البناء، مع الحفاظ على حق الدولة ".



