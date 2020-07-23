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سيارات

لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت مؤخرا السيارة مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة كليًا أثناء اختبارها لأول مرة بدون تمويهات كثيفة تغطى ملامحها الرئيسية ، حيث ان مرسيدس تستعد الآن للكشف عنها ودخولها خطوط الإنتاج .

وباتت ملامح التصميم لسيارة مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة كليًا واضحة لنا عبر مقابض أبواب مدمجة بهيكل أكثر رشاقة ما يحسّن الديناميكا الهوائية ويقلل استهلاك الوقود .

كما أن المصابيح الأمامية باتت حادة مقارنة بالسابق مع وجود مصابيح خلفية أفقية ممتدة ، ولكن مازال هناك أجزاء من الواجهة والخلفية مغطاة بالتمويهات .

وكانت قد كشفت مرسيدس بالفعل عن نظام المعلومات الترفيهي لاس كلاس 2021، وستقوم قريبًا بمنحنا نظرة أخرى على الموديل في 29 يوليو، تتبعها نظرة أخيرة في 12 أغسطس قبل تدشينها بالكامل خلال سبتمبر المقبل.

وأضافت مرسيدس منصة جديدة كليًا لتحسّن الاستجابة والثبات والعزل والأداء للعجلات التى اصبحت اطول من السابق، وبالرغم من التغييرات فإن تصميم اس كلاس لن يتغير كثيرًا مقارنة بما هو عليه حاليًا وذلك للحفاظ على وصفة نجاحه.

لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور
لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور
لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور
لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور
لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور
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