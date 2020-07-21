أشهر سيارات العائلة الحاكمة في أبو ظبي.. صور

تعد عائلة آل نهيان الحاكمة، العائلة الأبرز ضمن عائلات أبو ظبي، والتي تمتد عراقتها قبالة الـ 700 سنة، فقد تولى العديد من أفرادها حكم إمارة أبو ظبي والإمارات ومدينة العين علي مدار السنين.





وما يدعو للتعجب أن الهدايا المتداولة بين أفراد العائلة لم تكن أثمن المجوهرات مثلما اعتدنا الأمر بين أفراد الطبقات الراقية ولكنها كانت سيارات ودراجات نارية!.





حتى عند تطوير البلاد لم يكن الأمر مقصورًا على التبرع بالمال فقط، وكل هذه التفاصيل يستعرضها موقع "صدى البلد" في السطور التالية...





في البداية قمنا برصد أسطول سيارات الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان لكونه أحد أبرز محبي السيارات من العائلة الحاكمة بأبو ظبي، ويبدو أن عشقه للسيارات قد ولد به في جيناته وراثيا عن أبيه، مما ألهمه ذلك لبناء معرض خاص يضم 37 سيارة فارهة ونادرة من سياراته المصممة خصيصًا حسب تفضيلاته.





ومن ضمن السيارات النادرة التي يتضمنها المعرض "استون مارتن ون-77، بوجاتي EB110، فيراري SA آبيرتا، مرسيدس SLR ستيرلينج موس، لامبورجيني ريفينتون ومازيراتي MC12 وغيرها من السيارات التي من غير المحتمل أن تري لها مثيل في أي مكان آخر ، فهناك بعض المصانع التي قامت بتصنيع نموذج واحد فقط من سيارة بمواصفات قياسية خصيصًا له.





أما الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فكان يحرص على حضور الفعاليات المتعلقة بالسيارات، فقد شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مشاهدة سيارة الرئاسة المصفحة "أوروس سينات" الروسية الفارهة التي تم عرضها في جناح مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" في معرض "آيدكس".





لم يكتفِ الأمر بذلك فقد قام الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبو ظبي أيضًا بتقديم منحة مكونة من 10 سيارات للتدخل السريع و 100 دراجة نارية لأمن الرباط بالمغرب وذلك في عام 2017، وكان ذلك في إطار التعاون المشترك الذي يربط بين البلدين.





وفي ظل تداعيات كورونا قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بافتتاح المركز المتنقل الخاص بمسحات كورونا أثناء تواجده في سيارته الخاصة في مارس 2020 وكان من أوائل الناس التي خضعوا لأخذ العينات، وبعدها وقام بالتغريد عبر حسابه بتويتر بالآتي "التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.