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سيارات

عزيزة على قلبه.. حكاية أول سيارة اقتناها المطرب السعودي محمد عبده

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:09 م
سيارة محمد عبده
سيارة محمد عبده
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منة الله عبد الحميد
يعد المطرب السعودي محمد عبده من أبرز نجوم جيله، لأنه يتمتع بشعبية كبيرة في السعودية بفضل صوته وإحساسه الذي يداوي القلوب وتستمع له ملايين الآذان، لذلك لُقب بفنان العرب، بعدما  قدم أغانيه في العديد من المسارح سواء كانت في الخليج العربي أو في دول بلاد الشام وشمال أفريقيا.


ما لا يعرفه الجمهور عن فنان العرب أنه يهوى شراء السيارات ويفضل متابعة أخبارها باستمرار، وهو يملك العديد من السيارات وتتردد الأقاويل حول أنه يمتلك أسطولًا للسيارات.



ولكن هناك سيارة مفضلة للمطرب محمد عبده وهى شيفرليه كابريس، أولى سياراته التي قام باقتنائها في بداية مشواره الغنائي، تم تقديمها بالمحركات الشهيرة ذات حجم 454، والتي أنتجت قوة 360 حصانًا، ومحركات 454 المسماة بـLS6 والتي تنتج قوة 450 حصانًا.


وتعتبر هذه السيارة من الذكريات التي يعتز بها فنان العرب؛ لأنه اقتناها عقب طرح أغنية "الرمش الطويل" عام 1967، التي وزعت هذه الأسطوانة بثلاثين ألف نسخة.

سيارات محمد عبده

ومن أبرز سيارات محمد عبده، بورش كايين موديل 2006. وبنتلي كونتيننتال فلاينج سبر 2013، والسيارة الفارهة رولز رويس جوست 2015.

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